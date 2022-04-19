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Vatandaşlar otogara akın etti! 'Biletlere zam gelmeden...'

19.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da, Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyen vatandaşlar terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Vatandaşlar bayram öncesi biletlere zam gelemeden aldıklarını belirtirken otobüs biletlerinin uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldiğini de bildirdi.

Vatandaşlar otogara akın etti! 'Biletlere zam gelmeden...'

Ramazan Ayı’nın bitimine 12 gün kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, uygun fiyatla bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte fiyatların yükseleceğini düşünen vatandaşların aldığı biletler sonrası birçok otobüs firması ek seferler için çalışmalara başladı. Vatandaşlar ise bilet fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

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“100 İLE 200 LİRA ARASINDA OYNAMA OLABİLİR”

Konuya ilişkin konuşan otobüs firması personeli Şaban Demir, “Sezon başladı. Önce okul tatili ardından bayram tatili geldi. Bu süreçte biletlerde 100 ile 200 lira arasında oynama olabilir. Şu an için araçlar zarar halinde ama bu sektör de devam etmek zorunda. Şu andaki güncel fiyatlar vatandaşları etkilemiyor. Araçlar dolu durumda. Bayram öncesi ilave araçlar da olacak” dedi.

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“UÇAK BİLET FİYATLARIYLA YARIŞIR HALE GELDİ”

Bayram tatili için bilet alan Zeynel Öner, “Otobüs bilet fiyatları neredeyse uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bayram öncesi sanırım biletlere yine zam gelecek. Biz de bilet aldık. İstanbul- Manisa arası şu an 275 lira” diye konuştu. (İHA)

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