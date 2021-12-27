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Vatandaşa önemli uyarı: Zamlı aldığınız tüm ürünleri iade edebilirsiniz!

27.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki hareketlenme ve enflasyonla birlikte başta gıda fiyatları olmak üzere bir çok ürüne zam yapıldı. Başta Ayçiçek yağı, süt ve şeker gibi ürünleri zamlı alan vatandaşlar, kurdaki düşmenin ardından marketlerden indirim beklemeye başladı. Öte yandan Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'dan vatandaşa önemli uyarı geldi. Ağaoğlu, vatandaşların zamlı ürünleri 14 gün içerisinde ürün iadesi yapabileceğini belirtti.

Vatandaşa önemli uyarı: Zamlı aldığınız tüm ürünleri iade edebilirsiniz!

Döviz kurlarının ateşi düşünce gözler market fiyatlarına çevrilmişti. Her kesimden 'indirim' beklentisi yükseldi. Hatta bu süreçte marketlerin indirim yerine zam yaptıkları da görüldü.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zamlarda dövizin “bahane” edildiğini belirterek “Vatandaşın tek beklentisi marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15-25 arasında yeni zam yapılıyor” uyarısında bulunmuştu. Sektör temsilcileri hissedilir indirimlerin zamanla raflara yansıyacağını savunurken, tüketiciye de önemli bir uyarı geldi.

PAHALIYA ALINAN ÜRÜN İADE EDİLEBİLİR

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını hatırlatarak “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.

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