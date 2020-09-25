Vatandaşın birikimi değerlendi, kişi başı tasarruf 20 bin lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatlarının değeri ilk yarıda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29,7 artarak 1 trilyon 678,3 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 20 bin 183 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk yarı sonu itibarıyla tasarruf mevduatları 1 trilyon 678 milyar 280 milyon 264 bin liraya yükseldi.

Bu rakam 2019'un haziran sonunda 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde bulunurken, tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 29,7 oldu.

Böylece geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 20 bin 283 lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başı gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2019'un ilk yarısında 15 bin 559 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 4 bin 623 lira arttığı görüldü.

Söz konusu artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomide oluşan belirsizliklerin etkisiyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu.