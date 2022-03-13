Vatandaşın cebi nasıl rahatlar? Bendevi Palandöken formülü verdi: En başta akaryakıtın fiyatı düşmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinin tarladan ya da fabrikadan çıkması fark etmeksizin esnafın tezgahına gelene kadar en az 3 kat pahalandığını belirterek, “Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar” dedi.

"VATANDAŞ OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde artan maliyetlerin esnafı olumsuz etkilendiğini ifade ederek, “Gıda ürünleri ister tarladan çıksın ister fabrikadan, esnafın tezgâhına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanmış oluyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası’nın da önemi unutulmadan özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmalı. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı” dedi.

VATANDAŞIN CEBİ NASIL RAHATLAR?

Tüketici Koruma Haftası’nda vatandaşın cebinin rahatlaması ve KDV indirimlerinin etkili olması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etkili olması için öncelikle bu ürünlerin maliyetleri düşürülmeli. Meyve, sebze, balık ya da peynir, yağ gibi diğer gıda ürünleri işlendikten, üretildikten veya tarladan çıktıktan sonra işçilik, ambalajlama, işletme giderleri, komisyoncular, nakliye, KDV derken esnafın tezgâhına en az 3-5 kat artmış olarak geliyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta meydana gelen zamlar önce çiftçiyi, üreticiyi, sonra esnafı, esnaftan da halka olumsuz yansıyor. Gelişmiş ülkelerin en temel özelliklerinden biri tüketici haklarını korumaktır. İçerisinde bulunduğumuz Tüketiciyi Koruma Haftası’nın önemi unutulmadan, tüketicinin ve onunla birlikte esnafın kazancını olumsuz etkileyen gıda fiyatlarının düşmesi için özellikle akaryakıt başta olmak üzere maliyetler düşürülmeli. Çünkü en çok akaryakıt fiyatları, köprü ve yol geçiş ücretleri taşıma maliyetini artırıyor. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar” değerlendirmesini yaptı.

