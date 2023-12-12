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Vatandaşın gündemi: asgari ücret zammı! Prof. Dr. Ersan Şen'den asgari ücret beklentisini rakam vererek açıkladı! '18 bin TL...'

12.12.2023 12:23 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü Televizyonu'nda asgari ücrete yapılacak zam hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Zam oranını ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını sebepleriyle açıklayan Şen, emekliye yapılacak olan zam sonrası en düşük emekli maaşının da ne kadar olabileceği konusundaki tahminini açıkladı. 17-18 bin TL kulisi dikkat çekti.

Vatandaşın gündemi: asgari ücret zammı! Prof. Dr. Ersan Şen'den asgari ücret beklentisini rakam vererek açıkladı! '18 bin TL...'

Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile ilgili ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çalışma Bakanı Işıkhan, “Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır” ifadelerini kullanmıştı. Bu toplantının ardından gözler, yapılacak ikinci toplantı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Asgari ücret ne kadar olacak?

Yaklaşık 10 milyon kişinin merakla beklediği asgari ücret zammının ne olacağı sorusuna Prof. Dr. Ersan Şen rakam vererek cevap verdi. Şen ayrıca en düşük emekli maaşı konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Şu anki durumda 'Borçlanırız faizle, satarız, vergi yükleriz' anlayışıyla ilerlendiğini ifade eden Şen, "Enflasyon geri çekilecek mi diye bakıyoruz. Belli değil. Nasıl düşürülecek diye soruyoruz, cevap gelmiyor. Bu mucizeyi bir açıklayın görelim. Çalışan emekliye veriyorum, vermiyorum tartışmasına giriliyor. Homurdanmalar gelince çat diye veriyorsun. Bu nasıl plan program? Nereden veriyorsun? Kaynak nerede? Devletin tasarrufa gitmesi lazım. Devlet önce vatandaşı, garip, gurebayı düşünmeli. Vatandaş da hakkını talep etmeli." dedi.

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"'YÜZDE 5.9 BÜYÜDÜK' DENİYOR! KİM BÜYÜDÜ?"

Prof. Dr. Ersan Şen, toplumda 10 milyona yakın kişinin asgari ücretli çalıştığını ifade ederek, "Bu insanlarda hak arayalım, ses çıkaralım gibi bir reaksiyon yok. Asgari ücret belirleme üyelerinin 5'i sendika üyesi, 5'i işveren, son 5'i ise hükümet. Herhangi bir işçinin külliyeden bir randevu talebi alabiliyor mu? Hayır. Ama sanayici müteahhit için öyle değil."

Şen asgari ücretli çalışan işçilerin 'ağzımı açarsam olmaz' düşüncesinin devam etmesi durumuyla ilgili ise "Tarabya'da senin sayende milyonluk araçları çekip, senin bir ayda kazandığın parayı bir akşam yemeğinde yerler. Buna öğrenilmiş çaresizlik denir. Vatandaşın durumu bu." dedi.

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ERSAN ŞEN'DEN ASGARİ ÜCRET KULİSİ: 17 BİN 500 İLA 18 BİN ARALIĞINDA BEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Şen, açıklanan büyüme rakamlarının gerçeklikten uzak olduğunu ima ederek, "Yüzde 5.9 büyüdük. Kim büyüyor? Kime büyüdün? Gayri safi milli hasıladan ne kadar pay alabildin?" ifadelerini kullandı.

Ocak zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin miktarıyla ilgili gelen soruya ise Şen, "Ekonomist arkadaşlarla görüştüm. Seçim baskısını da hesaba katmak kaydıyla benim beklentim, 17 bin 500 lira ila 18 bin aralığında. Daha fazlası soruna yol açıyor. Yüzde 55 oranında bir zamma tekabül ediyor. Bu karar işveren adına alınan bir karar. Asgari ücret eğer daha fazla artırılırsa işveren küçülmeye gider, işsizlik patlar, iyice kayıt dışı çalışmaya sapılır." dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİNİ DE AÇIKLADI

Emeklilere yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşının ne olacağı sorusuna ise Şen, "Emekliye yapılacak zam beklentim ise 12 ila 13 bin arasında. Eğer zam yapılmazsa emekli onun hesabını seçimde sorar. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması gibi bir durum yok. Eğer böyle bir şey olursa bunun hesabını EYT'lilerin örgütlendiği gibi emekliler de örgütlenip sorar." ifadelerini kullandı.

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