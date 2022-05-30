Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı! Son anketteki çarpıcı rakamlar...

Tüm Türkiye açıklanacak kritik veri için gözünü cuma gününe çevirdi. 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde tahminler netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) katılımcılar anketine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltmişti. Kavcıoğlu sunumunda liralaşma stratejisinin Merkez Bankası’nın politika gözden geçirme sürecinin asli unsuru olduğunu kaydetti. Çok yakın bir dönemde fonlama yapısında Türk lirası cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını ve talebini artırıcı ek adımları devreye alacaklarını belirtti.

VATANDAŞIN NABZI ÖLÇÜLDÜ

Enflasyonun yükselişini sürdüreceği görüşü piyasada hakim olurken MAK Danışmanlık tarafından hazırlanan anket dikkat çekti. Buna göre, “Resmi ya da gayri resmi açıklamalardan bağımsız hissettiğiniz son bir yılın enflasyon oranı size göre kaçtır” sorusuna yüzde 111 ila yüzde 120 arasında diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

Söz konusu soruya açıklanan resmi rakamlara inandığını belirtenlerin oranı ise yüzde 3’te kaldı. Enflasyonun yüzde 70-90 arasında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 9, 90-100 arasında diyenlerin oranı yüzde 23, 120-150 arasında diyenler yüzde 13 ve yüzde 150’den fazla diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

“ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ KATILIĞIN KIRILMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda enflasyon beklentilerindeki katılığın kırılmasını hedeflediklerini aktarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

''Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesindeki en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Şimdi hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. El ele vererek, birlikte adımlar atarak ve yüreğimizle halledeceğiz. Günlerdir ilgili sektör kuruluşlarıyla bire bir toplantı yapıyoruz. Rakamları önlerine koyuyoruz. Fahiş uygulamalara net olarak karşı durduğumuzu ortaya koyuyor ve net olarak paylaşıyoruz. Bir çabamız var, çabamız enflasyonun Türkiye'nin mutlak surette kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir.”



