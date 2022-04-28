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Vatandaşlar akın etti! Biletlerin yüzde 80'i tükendi

28.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta art ardına gelen zamlar sonrası otobüs fiyatları artmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına gitmek isteyenler fiyatlardaki artışa rağmen biletlerin yüzde 80’ini tüketti. Birçok firma ise ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

Vatandaşlar akın etti! Biletlerin yüzde 80'i tükendi

Ramazan Bayramına az bir süre kala 15 Temmuz Şehitler Otogarında yoğunluk başladı. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Biletlerin yüzde 80’ini tükenirken birçok firma ise ek seferler düzenliyor.

"EK SEFERLER ÇIKARTTIK ONLARDA DA YOĞUNLUK VAR"

Bayram öncesi yoğunluğun başladığını ifade eden otobüs şoförü Cengiz Daşkın, “İnsanlar pandemiden kaynaklı baya sıkılmıştı bu da yoğunluk oluşturuyor. Şu an doluluk oranı yüzde 80-90 oranında. İnşallah kazasız bir bayram geçiririz. Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var. Vatandaşlar son dakikada olsa bilet bulacaklar. Vatandaşlardan ricamız yetkili firmalarından bilet almalarını istiyoruz. Biz ege bölgesine çalışıyoruz. Bursa 150 TL, en uzun mesafe bodrum oda 450-500 TL. Akaryakıt fiyatları düşerse fiyatlarda düşecektir. Yapılan zamlar uygulandı bilet fiyatları bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

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“VATANDAŞLAR SON DAKİKAYA KALIRSA BİLET BULAMAYABİLİRLER”

Bayram için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten otobüs şoförü Erdal Uygun, “Yoğunluk başladı. Biletler tükenmek üzere. Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler. Ek sefer 4-5 tane çıkaracağız. Manisa’ya otobüs çıkartıyoruz fiyat ise 220 TL. Bilet fiyatları böyle devam eder” diye konuştu.

“EK SEFER ÇIKARACAĞIZ GELEN YOLCU MAĞDUR KALMAYACAK”

Doğu ve Karadeniz tarafının dolu olduğunu vurgulayan otobüs şoförü Taner Bal, “Trakya bölgesi diğer bölgelere nazaran biraz daha boş. Bilet fiyatları Doğu ve Karadeniz bölgesinde 500 TL’den aşağı değil. Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak. Fiyatlar son dakikada olsa değişmez” dedi.

“HEM TATİL HEM DE AKRABA ZİYARETİNE GİDİYORUZ”

Bayram ziyareti için Şırnak’a yola çıkacağını ifade eden Abdurrahim Boynuz, “Aileyi önceden gönderdik şimdide biz gidiyoruz. Hem tatil hem de akraba ziyaretine gidiyoruz. Bileti zor bulduk. 10 günlük tatil yapacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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