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Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Şikayet edin

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Gelen mesajı ya da aramayı gördüğümüzde 'tamam bu dolandırıcı' deyip normal davranmaya başladık. Vatandaşlarımız muhakkak duyarlı olup gerekli şikayetlerini gerçekleştirsin." dedi.

Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Şikayet edin

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e göre hizmet sağlayıcıları tarafından alıcılara ticari ileti gönderebilmek için alıcının onayının alınması gerektiğini anlattı.

Telefonun bir iletişim aracı olduğunu hatırlatan Bakal, "Çok önemli bir işin ortasında gelen aramayı açıyoruz ve sesimizi dinleyen, konuşmayan biri çıkıyor. İşimize olan konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Gün içinde telefonumuza onlarca mesaj ve arama gelmeye başladı. Akrabalarımızdan çok dolandırıcılardan SMS alıyoruz." dedi.

Tüketiciyi korumayı amaçlayan ilgili kanun ve yönetmeliklere uymayanların, ısrarlı tacize varan durumlara mahal verdiğine değinen Bakal, "Rahatsız olunan bu ticari iletileri kontrol altına almak ve gerekli işlemi yapabilmek için yeni bir sistem kurma gereği doğmuştur. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulması kararı dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, gereksinimleri karşılamak ve hem tüketiciye hem de hizmet sağlayıcısına kolaylık sağlaması amacıyla İleti Yönetim Sistemi AŞ'yi kurmuştur." diye konuştu.

'SMS ATAN DOLANDIRICILAR BİZDEN BİRİ GİBİ OLDU'

Bakal, Temmuz 2020'de hizmet sağlayıcıları yararına açılan sistemin, alıcılar için 1 Aralık 2020 tarihinde kullanıma hazır hale geleceğini dile getirerek, şöyle konuştu.

"Kurulan bu sistem sayesinde vatandaş onay verdiği hizmet sağlayıcılarını görebilecek. Onaylanan ticari iletilerin kapsamını, daraltıp genişletebilecek. E-posta, mesaj veya telefon araması yollarıyla yapılan ticari iletilerin bir kısmını engellerken bir kısmına izin verebilecek. Ayrıca onay vermediği ya da onay verdikten sonra engellediği hizmet sağlayıcıları hakkında şikayet mekanizmasını daha kolay kullanabilecektir. Vatandaş tek bir hesap kullanarak yukarıda bahsedilen tüm işlemleri daha düzenli ve kullanımı kolay şekilde yapabilecektir. Bu uygulama sayesinde dolandırıcıların önü kesilmiş olacak. SMS atan dolandırıcılar bizden biri gibi oldu. Gelen mesajı ya da aramayı gördüğümüzde 'tamam bu dolandırıcı' deyip normal davranmaya başladık. Hayata geçecek sistem sayesinde çözüm üretilmiş olacak. Vatandaşlarımız da muhakkak duyarlı olup gerekli şikayetlerini gerçekleştirsin."

KAYNAK:AA

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