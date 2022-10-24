Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Enflasyonda yaşanan artış birçok sektörü vurdu. Bunların arasında hayvancılık da yer alıyor. 2022 yem desteğinin artmasına rağmen üreticiler aldıkları yemle artık hayvanlarını 6 gün besleyebiliyor. Üreticiler seslerinin duyulmasını isterken Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Sencer Solakoğlu, bu durumun ilerleyen günlerde et fiyatlarını daha da artıracağını ifade etti.

ŞİMDİ SADECE 61 KİLO YEM ALINABİLİYOR

2022'nin bitimine 2 ay kala bu yılın besi destekleri açıklandı. Destek geçen yıla göre artmış gözükse de o desteğin alım gücü düştü. Besici 6 yıl önce 195 kilo yem alabiliyordu artık 60 kilo alabiliyor. Bu da ilerleyen dönemde tüketicinin eti daha da pahalıya almasına yol açabilir.

"TÜKENME NOKTASINA GELDİK"

Üreticiler seslerinin duyulmasını istendiğini belirterek tükenme noktasına geldiklerini ifade ediyor. Bir üretici, "Bu şekilde giderse hayvancılık bitecek. Yarın çok geç olacak. Biz ekmek yemeyecek miyiz?" diye konuştu. Elazığlı ve Tuncelili besiciler, TMO önünde arpa fiyatlarını protesto etti. 2016'da verilen destekle hayvan 20 gün beslenebilirken 2022'de bu sayı 6 güne düştü.

"ET FİYATLARI DAHA DA ARTACAK"

Fox TV'nin haberine göre Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Sencek Solakoğlu, "Biz 2016'da hayvan başı 200 TL destek alıyorduk. Bununla 195.9 kilo yem alabiliyorduk. 2022 desteklerine baktığımız zaman 200 kilolardan 60 kilolara düşmüş olduk. Et fiyatları artmaya başladı, çok hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Üretici halen zarar etmeye devam ediyor" dedi.

Yem fiyatları karşısında eriyen destek 2022 yılına ait. Bu yılın desteği 2022'nin bitimine 2 ay kala açıklandı. Ödemesi de 2023 bütçesinden yapılacak.

