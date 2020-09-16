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Vatandaşlardan yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki: Araba pazarı değil sanki uçak pazarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması gerekeninin neredeyse yüzde 60 üstünde olduğunu gören vatandaşlar durumu tepki gösterirken, bir vatandaş ise tepkisini milyonlarca liraya mal edilip yapılan otobanlarda, yollarda 30-40 yaşındaki hurda arabalara binildiği şeklinde dile getirdi.

Vatandaşlardan yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki: Araba pazarı değil sanki uçak pazarı

Kentte kurulan ikinci el otomobil pazarındaki araç fiyatlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, duruma tepki gösterdiler. Neredeyse 20 bin TL’nin altında araç olmadığı gözlenen pazarda 86 model bir araca ise 19 bin TL istenmesi vatandaşların tepkilerinin haklı olduğunu gözler önüne serdi.

Pazara araç satmaya ve sattıktan sonrada almaya gelen Mehmet Arık isimli vatandaş, pazar fiyatlarının çok yüksek olduğun ve ikinci el bir araç almak isteyenlerin en az 35-40 bini gözden çıkarmaları gerektiğini savundu. Arık, “90 model bir araba 20 bin TL’den başlıyor. Asgari tutardan bir araç için 35 bin TL ödemesi gerekiyor vatandaşın. Yani trafiğe çıkmaması gereken araçların yollarda olmasının nedeni fiyatların yüksek olması. Bunun sebebi de ‘0’ otomobil gelmiyor, gelse de fiyatından dolayı vatandaş alamıyor. Milyonlarca liraya yapılan otobanlarda, yollarda vatandaş 30-40 yaşındaki hurda arabalara biniyor. Bu can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor, doğaya da zarar veriyor. Ama vatandaşa reva görülen bu ne yazık ki. Diğer şehirlere göre ise Afyonkarahisar’da fiyatlar yüksek” dedi.

'PİYASA UÇUK, ARABA PAZARI DEĞİL UÇAK PAZARI SANKİ'

Arda Öztürk isimli bir başka vatandaş ise kendi arabasının 70 bin TL’lik satış fiyatını yazınca elinin titrediğini dile getirerek, esprili bir dille olaya yaklaşarak şunları söyledi:

“Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki. Ben arabama 70 bin lira istedim ve kendim 68 bin liraya aldım. Alım satım yok şuanda. Çok kötü durum. Millet soruyor, alım satım sıfır. Bekliyoruz öyle. Fiyatlar her hafta yükseliyor.”

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
millet artık insafsız bir hal aldı 13 bin liraya aldığı araca 55 binlira istiyor bu adilik ,ve haram para. millet azitti büyük bir felaketin başlangıcı.
alma bakmaya bile gitme bak bakalım ne oluyor vatandaş kendi kendine yaptı 5 ay önce 25binliralık arabam şuan 40bin lira diyor biri sat diye yalvarıyor günah günah
devlet nerede
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