Vatandaşların gündeminde... Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı son durum nedir, karar alındı mı? Kıdem tazminatı ne zaman kaldırılıyor?

Uzun zamandır vatandaşların gündeminde olan kıdem tazminatı hakkında nasıl bir karar alınacağı, TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmelerin nasıl sonuçlandığı araştırılıyor. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, söz konusu yasa teklifiyle 50 yaş üstü ve 25 yaş altı işçilerin emeklilik ve kıdem tazminatı haklarının yok olduğunu ifade etti. Peki kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Kıdem tazminatı hakkında son gelişmeler nelerdir? İşte TBMM'de görüşülen kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri...

KIDEM TAZMİNATI KALDIRILIYOR MU?

Dün meclisin gündeminde vergi ve SGK prim borçları ile birlikte çiftçi ve esnaf borçları da görüşüldü. TBMM'de gündem kıdem tazminatı oldu. TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü görüşmeleri dün tamamlandı. Bu durum üzerine kıdem tazminatı kaldırıldı mı sorusunu yeniden gündem oldu. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, söz konusu yasa teklifiyle 50 yaş üstü ve 25 yaş altı işçilerin emeklilik ve kıdem tazminatı haklarının yok olduğunu ifade etti. Kıdem tazminatı kaldırılacak mı araştıran vatandaşların birçoğu bu haklarının ellerinden alınmasını istemiyor.