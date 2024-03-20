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"Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.03.2024 09:11
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

"Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar ortaya atıldığını belirtti.

Açıklamada, "Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tapu Müdürlüklerinde de, TAKBİS’ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle “müşterek” olarak gözüktüğü tespit edilmiştir.

Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."

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