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Vatandaştan yüzde 10 alıp, devlete yüzde 1 verdiler: Bakanlık tek tek ortaya çıkardı: Maliye’den Bankalar Birliği’ne ‘pos cihazı’ talimatı

19.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten yemek siparişlerinde ve kayıt dışı POS ile satışlarda belge düzenlenmediğini tespit eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği’nden pos cihazı verilerini istedi. Kayıt dışı satışları mercek altına altına alan Bakanlık, işletmelerin yüzde 10 olarak tahsit ettiği KDV’yi yüzde 1 olarak beyan ettiklerini ortaya çıkardı.

Vatandaştan yüzde 10 alıp, devlete yüzde 1 verdiler: Bakanlık tek tek ortaya çıkardı: Maliye’den Bankalar Birliği’ne ‘pos cihazı’ talimatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle koronavirüs salgını ile hızlı yükselişe geçen çevrimiçi yemek siparişleri başta olmak üzere, e-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışları incelemeye aldı. Özellikle küçük işletmelerin fatura düzenlemediğini tespit eden Maliye, ayrıca POS cihazları üzerinden yapılan işlemlerde de fatura düzenlenmediğini tespit etti. Bakanlığın, Türkiye Bankalar Birliği’nin POS cihazı listesi ile mükelleflerin elindeki POS cihazlarının listelerini karşılaştırmaya başladığı kaydediliyor.

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MATRAH FARKI 3 MİLYAR LİRAYI BULDU

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, geçen yılki cirosu 20 milyar liraya yaklaşan çevrimiçi yemek sektöründe, bu hacim katlanarak artıyor. Bakanlık, e-ticaret sitelerinin komisyon faturalarını kesmesine rağmen, bu ürünleri satan birçok şirketin belge düzenlemeyerek vergi kaybına yol açtığını tespit etti. Bu yolla bulunan matrah farkının 3 milyar lirayı bulduğu kaydediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın matrah farkı tespit ettiği mükellefleri tespit ettikçe vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağladığı vurgulanıyor.

BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN POS CİHAZI LİSTESİ İSTENDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetimlerinde çok sayıda kayıt dışı POS cihazı tespit ettiği kaydediliyor. Bazı işletmelerin birden fazla POS cihazı kullanmasına rağmen, bunlardan sadece birini yazarkasaya bağlayarak kalan cihazlardan yaptıkları satışlara fatura düzenlemediği belirlendi. Bu tespitten hareket eden Bakanlığın, Bankalar Birliği’nden POS cihazlarının listesini istediği, bu listeleri de mükellef listesiyle karşılaştırdığı bildiriliyor. Kaynaklar, çok sayıda cihazın Maliye’de kaydı olmadığının tespit edildiğini bildiriyor.

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BEYAN EDİLEN KDV İLE TAHSİLAT ARASINDA TUTARSIZLIK

Özellikle Katma Değer vergisi (KDV) genel oranlarında yapılan değişimlerin ardından, bazı işletmelerin de tahsil ettikleri KDV ile beyan ettikleri KDV arasında tutarsızlık olduğunun da ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu işletmelerin yüzde 10 olarak tahsil ettikleri KDV’yi yüzde 1 olarak beyan ettikleri, aradaki fark ile haksız kazanç sağladıkları ifade ediliyor.

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