‘Vazgeçtim’ demenin bedeli ağır oldu! Yargıtay son kararı verdi

İstifa ederek yeni bir işe geçerken yeni işverenin işlemleri tamamlamaktan vazgeçmesi mahkemeye taşındı. Yargıtay tüm çalışanları ilgilendiren karara imzasını attı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
İş değişikliği sırasında herkesin başına gelebilecek bir durum Yargıtay’a taşındı. İstifa edip mevcut işinin tüm haklarından vazgeçip yeni bir işe geçerken yeni işverenin işlemleri tamamlamaktan vazgeçmesi mahkemeye taşındı.

ŞİRKETİ SÜRECİ DURDURDU

Bir dış ticaret uzmanının bir şirketle el sıkışmasıyla başladı. Taraflar, yabancı personel çalıştırma talebiyle bir ön protokol yaptı. İşçi, bu yeni cazip işine güvenerek mevcut çalıştığı firmasından ayrıldı. Yeni işveren, Çalışma Bakanlığına başvurdu ancak beklenmedik bir şey oldu: Şirket, gerekli harçları yatırmayarak süreci durdurdu. Böylece çalışan işsiz kalmış oldu.

DAVAYI ASLİYE HUKUKA GÖNDERDİ

İş Mahkemesi, yürürlüğe girmeyen sözleşmenin feshinin de olmayacağın belirtti ve davayı reddetti. Mağdur olan çalışan ise davayı temyiz etti. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararını Türkiye Gazetesi’ne yazdı.
Yargıtay’ın kararı şu şekilde oldu:

"Sözleşme tam imzalanmamış olabilir ama sen bu kişiye işe alacağım diye söz verdin. O da sana güvendi, gitti eski işinden istifa etti. Üstelik tazminat ve haklarından mahrum kaldı. Sen gidip harcı yatırmayarak bu işin bozulmasına kasten sebep oldun. Bu, 'Sözleşme Öncesi Sorumluluk' (Culpa inasi Contrahendo) demektir"
Yargıtay, bu davanın bir "ücret alacağı" değil, bir "tazminat" davası olduğunu belirterek dosyayı genel mahkemelere (Asliye Hukuk) gönderdi.

İŞE BAŞLATMAYAN İŞVEREN HEPSİNİ ÖDEDİ

Son aşamada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği tazminat kararını yerinde buldu. Bu son kararla; işçinin mahrum kaldığı kıdem tazminatı ve çalışamadığı süredeki gelir kaybı faiziyle birlikte işçiyi işe başlatmayan işverene ödetildi.

Anahtar Kelimeler:
İşçi Yargıtay işveren
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

