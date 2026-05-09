‘Vazgeçtim’ demenin bedeli ağır oldu! Yargıtay son kararı verdi

İş değişikliği sırasında herkesin başına gelebilecek bir durum Yargıtay’a taşındı. İstifa edip mevcut işinin tüm haklarından vazgeçip yeni bir işe geçerken yeni işverenin işlemleri tamamlamaktan vazgeçmesi mahkemeye taşındı.

ŞİRKETİ SÜRECİ DURDURDU

Bir dış ticaret uzmanının bir şirketle el sıkışmasıyla başladı. Taraflar, yabancı personel çalıştırma talebiyle bir ön protokol yaptı. İşçi, bu yeni cazip işine güvenerek mevcut çalıştığı firmasından ayrıldı. Yeni işveren, Çalışma Bakanlığına başvurdu ancak beklenmedik bir şey oldu: Şirket, gerekli harçları yatırmayarak süreci durdurdu. Böylece çalışan işsiz kalmış oldu.

DAVAYI ASLİYE HUKUKA GÖNDERDİ

İş Mahkemesi, yürürlüğe girmeyen sözleşmenin feshinin de olmayacağın belirtti ve davayı reddetti. Mağdur olan çalışan ise davayı temyiz etti. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararını Türkiye Gazetesi’ne yazdı.

Yargıtay’ın kararı şu şekilde oldu:

"Sözleşme tam imzalanmamış olabilir ama sen bu kişiye işe alacağım diye söz verdin. O da sana güvendi, gitti eski işinden istifa etti. Üstelik tazminat ve haklarından mahrum kaldı. Sen gidip harcı yatırmayarak bu işin bozulmasına kasten sebep oldun. Bu, 'Sözleşme Öncesi Sorumluluk' (Culpa inasi Contrahendo) demektir"



Yargıtay, bu davanın bir "ücret alacağı" değil, bir "tazminat" davası olduğunu belirterek dosyayı genel mahkemelere (Asliye Hukuk) gönderdi.

İŞE BAŞLATMAYAN İŞVEREN HEPSİNİ ÖDEDİ

Son aşamada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği tazminat kararını yerinde buldu. Bu son kararla; işçinin mahrum kaldığı kıdem tazminatı ve çalışamadığı süredeki gelir kaybı faiziyle birlikte işçiyi işe başlatmayan işverene ödetildi.