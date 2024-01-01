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  4. Ve yeni dönem 1 Ocak itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacak olanlar dikkat: Zorunlu hale getirildi, 2 dakikada bir konum iletecek

Ve yeni dönem 1 Ocak itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacak olanlar dikkat: Zorunlu hale getirildi, 2 dakikada bir konum iletecek

01.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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1 Ocak 2024'ün gelmesiyle hayatımızda bazı değişiklikler gerçekleşmeye başladı. Bunlardan biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlanması oldu. Yeni uygulamayla birlikte taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa iletilecek.

Ve yeni dönem 1 Ocak itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacak olanlar dikkat: Zorunlu hale getirildi, 2 dakikada bir konum iletecek

Şehirler arası yolculuklarda yeni dönem 1 Ocak itibarıyla resmen başladı. Merak edilen sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

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ARAÇLARA CİHAZLARA MONTE EDİLDİ

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, AA muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

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HER ŞEY TAKİP EDİLECEK

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

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BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu uygulama ile taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak” ifadelerine yer vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı şehirler arası seyahat Abdulkadir Uraloğlu
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