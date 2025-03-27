Veblen etkisi nedir, veblen etkisi ne demek? Veblen etkisi örnekleri

Amerikalı iktisatçı Thorstein Bunde Veblen, kurumsal iktisat ekolünün kurucuları arasında yer almaktadır. Onun meydana getirdiği eserler onun bu ekolün ilk teorisyenlerinden biri olarak anılmasını sağlamıştır. Kendini kapitalist olarak tanımlayan sistem kritikçisi olan Veblen, kendi adını taşıyan bir formül de ortaya koymuştur.

Veblen etkisi nedir?

Veblen etkisi, adını onu ortaya atan Thorstein B. Veblen’den almıştır. Çoğu zaman snob etkisi ile birlikte anılır. Yüksek kaliteli, açgözlülüğe teşvik eden ürünleri temsil eden Veblen etkisi bir ürüne olan talepteki artışın tüketici zevklerinin ve tüketici tercihlerinin bir yansıması olarak açıklanır.

Amerikalı iktisatçı Thorstein Veblen ortaya attığı bu terim ile bir ürünü satın alma motivasyonunun toplumda yer alan diğer insanlara gösteriş yapma davranışı üzerinde durmuştur. Veblen mallar ya da veblen ürünleri adı verilen bazı ürünler vardır.

Veblen etkisi ne demektir? Örnekleri nelerdir?

Veblen etkisi örnek olarak Veblen mal ya da Veblen ürünler örnek olarak gösterilebilir. Bazı bilinen örnekler şunlardır: