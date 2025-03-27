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Veblen etkisi nedir, veblen etkisi ne demek? Veblen etkisi örnekleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
27.03.2025 22:22
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Para piyasalarında kullanılan ve finans alanında yer alan çeşitli terimler, kısaltmalar ve kavramlar vardır. Bu terimlerden bazıları para piyasalarında yapılan işlemleri kolaylaştırmak ya da tanımlayabilmek için oluşturulmuş formüller ve yöntemlerle ilgilidir.

Veblen etkisi nedir, veblen etkisi ne demek? Veblen etkisi örnekleri

Amerikalı iktisatçı Thorstein Bunde Veblen, kurumsal iktisat ekolünün kurucuları arasında yer almaktadır. Onun meydana getirdiği eserler onun bu ekolün ilk teorisyenlerinden biri olarak anılmasını sağlamıştır. Kendini kapitalist olarak tanımlayan sistem kritikçisi olan Veblen, kendi adını taşıyan bir formül de ortaya koymuştur.

Veblen etkisi nedir?

Veblen etkisi, adını onu ortaya atan Thorstein B. Veblen’den almıştır. Çoğu zaman snob etkisi ile birlikte anılır. Yüksek kaliteli, açgözlülüğe teşvik eden ürünleri temsil eden Veblen etkisi bir ürüne olan talepteki artışın tüketici zevklerinin ve tüketici tercihlerinin bir yansıması olarak açıklanır.

Amerikalı iktisatçı Thorstein Veblen ortaya attığı bu terim ile bir ürünü satın alma motivasyonunun toplumda yer alan diğer insanlara gösteriş yapma davranışı üzerinde durmuştur. Veblen mallar ya da veblen ürünleri adı verilen bazı ürünler vardır.

Veblen etkisi ne demektir? Örnekleri nelerdir?

Veblen etkisi örnek olarak Veblen mal ya da Veblen ürünler örnek olarak gösterilebilir. Bazı bilinen örnekler şunlardır:

  • Şık bir lokantada tüketiciler en ucuz içeceği tercih etmek istemeyebilirler. Çünkü ucuz olan içecek olarak algılanır. Bir içeceğin fiyatı ne kadar yüksekse satın alınma olasılığı da o kadar yüksek olur.
  • Bir sanat eseri, eser her ne olursa olsun düşük fiyatlarda satışa sunuldu ise alıcılar tarafından değer görmeyebilir. Alıcılar modern bir sanat ürününü yüksek fiyatlara satılırken görmek isterler. Çünkü bu sayede o ürünün daha kaliteli olacağını düşünürler.

  • Bir Veblen malı insanları o malın daha kaliteli olduğunu düşünmeye sevk eder. Bu yüzden de bazı kişiler satın alma davranışlarını daha yüksek ücretli ürünlere yöneltirler. Bu alanda yapılan çalışmalar pahalı mallar almaktan daha çok memnun olurlar. Bu da Veblen etkisine örnektir.

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