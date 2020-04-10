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Vefat eden yakınınızdan 1125 TL maaş alabilirsiniz! İşte şartlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşların vefat etmesi durumunda devreye hak sahipleri girer. Kurum tarafından vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına ölüm aylığı bağlanır. Vefat eden sigortalının üzerinden eşine bağlanan maaşa dul aylığı; çocuklara bağlanan maaşa ise yetim aylığı adı verilir.

Vefat eden yakınınızdan 1125 TL maaş alabilirsiniz! İşte şartlar!

Halk arasında dul ve yetim aylığı olarak isimlendirilen ölüm aylığı genel hatları ile vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanır. Ancak hak sahipleri olarak nitelendirilen kişilerin SGK'dan aylık alabilmesi için hak sahipliği dışında belirlenen şartlara uygun olması da gereklidir. Eşin Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikah ile evlilik bağının olması, çocukların ise Nüfus Müdürlüklerinin sistemlerinde vefat eden kişinin nüfusunda kayıtlı olması gereklidir.

Dul ve yetim aylığı için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da İlçe Müdürlüklerine bizzat giderek veya e-Devlet kapısı üzerinden online başvuru yapmaları gerekir. Vefat eden kişilerin adına SGK'da Genel Sağlık Sigortası borcu dahil olmak üzere prim borçlarının ödenmesi şarttır. Başvurunun tamamlanmasından ve ödemelerin yapılmasından sonra takip eden ay içerisinde dul ve yetim aylığı ödemesi yapılır. Peki dul ve yetim aylığı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, dul ve yetim aylığına dair merak edilen detaylar...

DUL VE YETİM AYLIĞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

  • Eşi vefat eden bir kadın ya da erkek dul aylığını başka bir evlilik yapana veya ölene kadar alabilir.
  • Eşi vefat eden dul kişinin SGK kapsamında sigortalı olarak bir işe başlaması durumunda ise maaşın yarısı kesilebilir. Aynı zamanda kişinin SGK çerçevesinde kendi emekli maaşı olması halinde; dul aylığında belirli bir kesinti yapılır.
  • Anne ya da babasını kaybeden çocukların yetim maaşı almasında cinsiyet oldukça etkilidir. Erkek çocuk 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim maaşını alır. Ancak öğrenci olarak hayatını devam ettirmesi durumunda yetim maaşı alma yaşı 25'e çekilmiştir. Erkek çocuklarının malullük yaşaması halinde ise yetim maaşı alma yaşı şartı ortadan kaldırılır ve süresiz olarak verilmeye devam eder.
  • Kız çocuklarının yetim aylığı almasında ise belirlenen bir yaş sınırlaması yoktur. Kız çocuklarının resmi nikah ile evlenmesi ya da sigortalı bir işte çalışması halinde yetim aylığında kesinti yapılır.
  • Vefat eden sigortalının anne/babasının ölüm aylığı alabilmesi için; hiçbir sosyal güvence ve gelirinin bulunmaması, mal varlığının olmaması gerekir. Aynı zamanda aylığa hak kazanan anne ve babanın sigortalının vefat etmesinden önce bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer alması şarttır.
  • Dul ve yetim aylığına dair ödeme vefat eden kişinin ölüm tarihini takip eden ilk ay başında yapılır. Başvuruda yaşanan gecikmeler sonrasında başvuru tarihini izleyen ay başında ödenir.

2020 YILINDAKİ DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADARDIR?

TÜFE'nin %6.5 oranında açıklanmasından sonra dul ve yetim aylıklarına aynı oranda zam yapılmıştır. Yapılan zammın ardından dul aylığı 587 TL, yetim aylığı 293 TL olarak belirlenmiştir.

Koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak belirlendi. Emekli maaşına yapılan düzenlemeyle ile birlikte dul ve yetim maaşları da yeniden şekillendirildi.

Örnek; Vefat eden kişinin emekli maaşı 1500 TL olduğu için; dul aylığı kapsamında eşin %75 hak oranı varsa 1.125 TL; %50 ise 750 TL ödeme yapılacak. Yetim aylığı kapsamında ise %25 hak sahibi olan çocuklar 375 TL almaya başlayacak.

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