Vefat eden yakınınızdan 1125 TL maaş alabilirsiniz! İşte şartlar!

Halk arasında dul ve yetim aylığı olarak isimlendirilen ölüm aylığı genel hatları ile vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanır. Ancak hak sahipleri olarak nitelendirilen kişilerin SGK'dan aylık alabilmesi için hak sahipliği dışında belirlenen şartlara uygun olması da gereklidir. Eşin Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikah ile evlilik bağının olması, çocukların ise Nüfus Müdürlüklerinin sistemlerinde vefat eden kişinin nüfusunda kayıtlı olması gereklidir.
Dul ve yetim aylığı için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da İlçe Müdürlüklerine bizzat giderek veya e-Devlet kapısı üzerinden online başvuru yapmaları gerekir. Vefat eden kişilerin adına SGK'da Genel Sağlık Sigortası borcu dahil olmak üzere prim borçlarının ödenmesi şarttır. Başvurunun tamamlanmasından ve ödemelerin yapılmasından sonra takip eden ay içerisinde dul ve yetim aylığı ödemesi yapılır. Peki dul ve yetim aylığı nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte, dul ve yetim aylığına dair merak edilen detaylar...
TÜFE'nin %6.5 oranında açıklanmasından sonra dul ve yetim aylıklarına aynı oranda zam yapılmıştır. Yapılan zammın ardından dul aylığı 587 TL, yetim aylığı 293 TL olarak belirlenmiştir.
Koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak belirlendi. Emekli maaşına yapılan düzenlemeyle ile birlikte dul ve yetim maaşları da yeniden şekillendirildi.
Örnek; Vefat eden kişinin emekli maaşı 1500 TL olduğu için; dul aylığı kapsamında eşin %75 hak oranı varsa 1.125 TL; %50 ise 750 TL ödeme yapılacak. Yetim aylığı kapsamında ise %25 hak sahibi olan çocuklar 375 TL almaya başlayacak.
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