Velilere KDV indirimi uyarısı! Okullarda KDV indirimi nasıl uygulanacak?

Özel okullara KDV indirimi geldiği ile ilgili yapılan açıklamalar gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Haberi duyan veliler, özel okul KDV indirimi ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim ve öğretim hizmetindeki %8 olan KDV oranı %1’e indirildi. Özel okul KDV oranı 2020 itibarıyla %1 olurken ödemelerini yapmış olan veliler bu farkın nasıl kendilerine ödeneceğini düşünmeye başladı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu AA muhabirine, özel okul ücretleri KDV indirimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. ÖZEL OKULLARDA KDV İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR? Cumhurbaşkanı kararı ile gerçekleştirilen özel okullar KDV oranı değişikliği 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 döneminde verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli olacak. Kartaloğlu; kararın, pandemi döneminde veliler ve özel okullar adına olumlu bir düzenleme olduğunu belirtti. Aynı zamanda özel okullarda indirim sağlayan Cumhurbaşkanı kararının öğrenci yurtları ve servis ücretlerine dair ücretleri kapsamadığını kaydetti. Bu ödemeler için %8 KDV uygulamasının devam ettiğini belirten Kartaloğlu, yemek ücretleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1 KDV uygulandığını ve servis, yemek ve yurt ücretleri için 31 Haziran 2021 tarihine kadar özel okullara indirim doğrultusunda KDV’nin %1’e indirilmesini beklediklerini belirtti. Peki, okullarda kdv indirimi nasıl yapılacak?

OKULLARDA KDV İNDİRİMİ NASIL UYGULANACAK? Kartaloğlu, henüz fatura düzenlenmemiş ise özel okullarda KDV oranının %1 olarak uygulanacağını belirtti. Dolayısıyla özel okullar tarafından okul ücretinin %1 KDV oranı ile tekrar hesaplanması ve ödeme yapıldıysa aradaki %7’lik farkın velilere iade edilmesi veya yapılacak olan ödemelerden mahsup edilmesi gerekiyor. Kartaloğlu, düzenlemenin okullar açılırken yapılmış olmasının beraberin çeşitli sorunları getirdiğine dikkat çekti. Kartaloğlu, çok sayıda özel okulun şubat ve mart ayları itibarıyla kayıt yenileme işlemlerine başladığını ve çok sayıda velinin erken ödeme indiriminden yararlanmak adına öncesinde okul ücretlerinin tamamını veya taksitlerin bir kısmını ödediğini belirtti. Bu ödemelere dair faturalarda KDV oranının %8 olarak uygulandığını aktaran Kartaloğlu, dolayısıyla önceden kesilen faturalardaki %8’lik KDV oranının ne olacağına dair velilerden çok fazla soru geldiğini belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığından Düzenleme Beklentisi Özel okullar KDV indirimi konusunda Kartaloğlu; henüz başlamayan eğitim-öğretim yılı için yapmış oldukları ödemelere dair vergiler ile alakalı olarak KDV Kanunu ilgili maddesi doğrultusunda velilerin direkt olarak özel okulların bağlı bulunduğu vergi dairelerine başvurmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde aynı dönemde aynı sınıfta öğrenim gören öğrencilerin vergi nedeniyle farklı ücret ile okumaları neticesinin ortaya çıkacağına işaret etti. Böyle bir durumda Kartaloğlu, özel okul KDV indirimi sürecinde erken ödeme yapmış olan velilerin cezalandırılmış gibi olacağını söyledi.