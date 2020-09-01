FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Velilere KDV indirimi uyarısı

Velilere KDV indirimi uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından, özel okullarca okul ücretinin yeni KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki farkın velilere iadesinin sağlanması gerektiği bildirildi.

Velilere KDV indirimi uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 katma değer vergisi (KDV) oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki oranın yüzde 1'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararın 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli olacağını belirten Kartaloğlu, bu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında gerek veliler gerekse özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade eden Kartaloğlu, "Bu durumda özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki yüzde 7'lik farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekir." diye konuştu.

'VELİLERDEN BİRÇOK SORU GELİYOR'

Kartaloğlu, bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmasının beraberinde bazı sorunları da getirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü uygulamada birçok özel okul, şubat-mart aylarından itibaren kayıt yenileme işlemlerine başlamıştı ve birçok veli erken ödeme indirimlerinden de yararlanmak için daha önceden okul ücretlerinin tamamını ya da bazı taksitlerini ödemişti ve bu ödemelere ilişkin faturalarda KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmıştı. Bu durumda daha önceki tarihlerde kesilen bu faturalarda yer alan yüzde 8 KDV'nin ne olması gerektiğine ilişkin velilerden birçok soru gelmeye başladı. Burada henüz başlamamış bir eğitim öğretim yılı dolayısıyla yapmış oldukları ödemelere ilişkin vergiler için KDV Kanunu'nun ilgili maddesine göre velilerin doğrudan özel okulların bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekir."

'GELİR İDARESİ DÜZENLEME YAPMALI'

Aksi durumda, aynı dönem için aynı sınıfta okuyan öğrencilerin vergi dolayısıyla farklı ücretle okumaları sonucunun doğacağına işaret eden Kartaloğlu, "Bir anlamda erken ödeme yapan veliler cezalandırılmış olacaklardır. Bu nedenle erken ödenen okul ücretlerine ilişkin KDV'nin iadesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının bir düzenlemeyle okullara daha önce ödenen KDV'lerin beyanname üzerinde indirimini sağlaması ve iadelerin okul tarafından yapılması ya da taksitli ödemelerde gelecek taksitlerden düşülmesine imkan vermesi daha doğru olacaktır. Böylece çok sayıda veli, vergi dairelerini muhatap almak zorunda kalmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın servis ücretlerini ve öğrenci yurtlarına ilişkin ücretleri kapsamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödemeler için yüzde 8 KDV uygulaması devam etmektedir. Yine yemek ücretleri için 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 KDV uygulanmaktadır. Servis, yemek ve yurt ücretleri için de 31 Haziran 2021'e kadar KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini bekliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçi alımları ne zaman? (2020) E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Son dakika...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti
20 bin öğretmenin ataması yapıldı
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları ne olacak?
Gram altın ne kadar oldu? Gram altında güçlü yükseliş!
Gram altın ne kadar oldu? Gram altında güçlü yükseliş!
Avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü
O işlemlerde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü
Altın fiyatları Eylül'de ne olacak? Uzmanından altın ve dolar tahmini! Ons altın fiyatları artacak mı?
Uzmanından altın ve dolar tahmini!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.