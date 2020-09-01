Velilere KDV indirimi uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 katma değer vergisi (KDV) oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki oranın yüzde 1'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararın 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli olacağını belirten Kartaloğlu, bu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında gerek veliler gerekse özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade eden Kartaloğlu, "Bu durumda özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki yüzde 7'lik farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekir." diye konuştu.

'VELİLERDEN BİRÇOK SORU GELİYOR'

Kartaloğlu, bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmasının beraberinde bazı sorunları da getirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: