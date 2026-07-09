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Venezuela depremler sonrası harekete geçti! İngiltere'ye mektup yazıldı: "Altınlarımızı verin"

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, peş peşe yaşanan depremler sonrası harekete geçti. Rodriguez İngiltere Kralı 3. Charles'a bir mektup göndererek İngiltere Merkez Bankası'nda bloke edilen altın rezervlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Venezuela depremler sonrası harekete geçti! İngiltere'ye mektup yazıldı: "Altınlarımızı verin"

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, ülkeyi sarsan iki büyük deprem felaketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"O ALTIN HALKIMIZA AİTTİR"

İngiltere Merkez Bankası'nda bloke edilen Venezuela'ya ait altın rezervlerinin ülkesine teslim edilmesi talebiyle İngiltere Kralı 3. Charles'a mektup yazdığını aktaran Rodriguez, "O altın halkımıza aittir ve çifte depremin yol açtığı korkunç ve trajik sonuçlarla mücadelede kullanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Venezuela depremler sonrası harekete geçti! İngiltere ye mektup yazıldı: "Altınlarımızı verin" 1

Rodriguez, ülkesinin yeniden imar sürecini hızlandırmak, istihdamı artırmak, çalışma hayatını canlandırmak ve eğitim hizmetlerini yeniden ayağa kaldırmak için bu kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

IMF İLE DE GÖRÜŞME YAPILDI

Venezuela'nın bloke edilmiş kaynaklarının serbest bırakılması için Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Rodriguez, "Venezuela, bu felaketin yaralarını saracak, yeniden ayağa kalkacak kaynaklara ve güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela depremler sonrası harekete geçti! İngiltere ye mektup yazıldı: "Altınlarımızı verin" 2

Rodriguez, depremlerde yıkılan evlerin yerine yenilerinin "agresif ve hızlı" şekilde inşa edilmesi amacıyla yerli ve yabancı şirketlere çağrıda bulunduğunu belirterek, söz konusu projelere ilişkin uygulama takvimini kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

YAPTIRIMLAR DEVAM EDİYOR

ABD'nin son dönemde bazı yaptırımları hafifletmesine rağmen Venezuela'ya yönelik mali kısıtlamalar sürüyor.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin yurt dışındaki varlıkları da bloke altında tutuluyor. Bunlar arasında, İngiltere Merkez Bankası'nda bulunan yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki altın rezervleri ile devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun varlıkları yer alıyor.

Aralarında ekonomist ve akademisyenlerin de bulunduğu 113 kişi, ABD'ye Venezuela'ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı.

Grup ayrıca, IMF'den ülkenin acil durumla mücadele edebilmesi için uluslararası finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasını istemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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