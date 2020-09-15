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Verbis’e kayıt olmamanın cezası 1 milyon 802 bin TL’yi buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Milyonlarca veri sorumlusunu yakından ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydı için kritik tarih 30 Eylül.

Verbis’e kayıt olmamanın cezası 1 milyon 802 bin TL’yi buluyor

DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30 Eylül’e kadar VERBİS sistemine kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 802 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanması söz konusu.

Kişisel Verileri Korumu Kurumu, daha önce 30 Haziran olan son kayıt tarihini 30 Eylül’e kadar uzatmıştı. Karar, milyonlarca kişiyi ve veri sorumlusu şirketleri yakından ilgilendiriyor.

CEZASI 1 MİLYON 802 BİN TL'Yİ BULUYOR

30 Eylül’e kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 36 bin TL ile 1 milyon 802 bin TL arasında değişen cezalar gelecek. Karcıoğlu, “Kurul bu tarihi Pandemi nedeniyle ertelemişti. Yeni bir erteleme beklemiyoruz. Veri sorumlusu şirketlerin profesyonel bir alt yapı desteği ile veri envanteri çıkarması gerekiyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum uzun bir süreç. VERBİS kaydı için birkaç doküman ve antivirüs programı yeterli olmaz” dedi.

KAYNAK:İHA

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