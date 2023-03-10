FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VERGİ AFFI SON DAKİKA 10 Mart 2023: Vergi affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi? 2 bin TL'ye kadar olan borçlar silinecek!

VERGİ AFFI SON DAKİKA 10 Mart 2023: Vergi affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi? 2 bin TL'ye kadar olan borçlar silinecek!

10.03.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri askerlik, köprü, köprü ve otoyol cezası, idari ceza ile öğrenim kredisi gibi borçları olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meclis, EYT düzenlemesinin sonuçlandırılmasının ardından borç düzenlemesine ilişkin çalışmalarına başlamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Vergi affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Vergi affı Meclis'ten geçti mi?

VERGİ AFFI SON DAKİKA 10 Mart 2023: Vergi affı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi? 2 bin TL'ye kadar olan borçlar silinecek!

Vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gözler son dakika gelişmelerine ve Resmi Gazete'ye çevrildi. Vegi affı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandığı zaman yasalaşacak. İşte 10 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla vergi affı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

VERGİ AFFI 2023 NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nde , kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Vergi affı düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek, daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.
0x0-memur-zammi-2023-son-dakika-aciklaniyor-12297-tl-hesabi-belirdi-enflasyon-farki-ek-zam-dahil-memur-maaslari-ne-1672706299682
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.
indir
Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek. Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" dedi.

VERGİ AFFI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

VERGİ BORÇ YAPILANDIRMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Vergi affından nasıl faydalanılacağını anlatan Elitaş, "Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.
3553137_1200x627
Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde." açıklamalarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanıSıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı
Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!
Kamu işçisi ve memur zammı için Bakan Bilgin’den açıklamaKamu işçisi ve memur zammı için Bakan Bilgin’den açıklama

En Çok Okunan Haberler

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı! Ocak ayında yüzde 9,7 oldu

SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı! Ocak ayında yüzde 9,7 oldu

Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk... Kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik

Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk... Kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik

Erdoğan, Atalay ile görüştü: Asgari ücret gündeme geldi mi?

Erdoğan, Atalay ile görüştü: Asgari ücret gündeme geldi mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.