Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? Vergi affı 2023 ne zaman yasalaşacak? Milyonların beklediği af kararında son dakika gelişmesi!

Vergi affı yapılandırma ya da vergi affı olarak bilinen kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kararın ardından yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hızlandırdı. Milyonlarca borçlu açıklanacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, SGK prim borçları, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları, 2 bin TL’nin altındaki borçlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. İşte konuya dair detaylar...

VERGİ AFFI 2023 NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nde , kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Vergi affı düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek, daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.



Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek. Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" dedi.

VERGİ AFFI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

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Vergi affından nasıl faydalanılacağını anlatan Elitaş, "Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.



Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde." açıklamalarında bulundu.



