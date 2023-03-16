Vergi affı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlu olanlar dikkat!

2023 vergi affı olarak bilinen kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi geçtiğimiz gün TBMM'de kabul edildi. Kararın ardından yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Milyonlarca borçlu açıklanacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde birçok konuda, 2 bin TL’nin altındaki borçlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. İşte konuya dair detaylar...

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

2 BİN TL ALTI TÜM BORÇLAR SİLİNECEK

31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir konuya dair bir açıklama yaparak, “Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

