FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi affı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlu olanlar dikkat!

Vergi affı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlu olanlar dikkat!

16.03.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi affı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin son durumu merak ediyor. Peki Vergi affı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte detaylar...

Vergi affı başvurusu ne zaman başlıyor? 2023 vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlu olanlar dikkat!

2023 vergi affı olarak bilinen kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi geçtiğimiz gün TBMM'de kabul edildi. Kararın ardından yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Milyonlarca borçlu açıklanacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde birçok konuda, 2 bin TL’nin altındaki borçlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. İşte konuya dair detaylar...

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

indir

Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

0x0-memur-zammi-2023-son-dakika-aciklaniyor-12297-tl-hesabi-belirdi-enflasyon-farki-ek-zam-dahil-memur-maaslari-ne-1672706299682

2 BİN TL ALTI TÜM BORÇLAR SİLİNECEK

31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

sgk-destek-Evlenme-ödeneği-nasıl-alınır-1280x720

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir konuya dair bir açıklama yaparak, “Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bilgin'den deprem bölgesi için 'asgari ücret' açıklamasıBakan Bilgin'den deprem bölgesi için 'asgari ücret' açıklaması
5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu
Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Bakan Bilgin'den deprem bölgesi için 'asgari ücret' açıklaması

Bakan Bilgin'den deprem bölgesi için 'asgari ücret' açıklaması

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

5 bin tanesi böyle görüntülendi! Bayinin 'sıfır araç' oyunu

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.