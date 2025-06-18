FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vergi affı iddiaları gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Vergi affı iddiaları gündem olmuştu. Milyonlarca vatandaş, vergi affı çıktı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vergi affına ilişkin iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Vergi affı iddiaları gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Begüm Özkaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

thumbs_b_c_26d80860c1ca54f840b3cdcec78f5d05

"HERHANGİ BİR DÜZENLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.

Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir" denildi.

GtvFyaIWMAAv9rz

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleştiSağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti
Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi affı çıktı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından göreve gelmişti! Besim Dutlulu'nun paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından göreve gelmişti! Besim Dutlulu'nun paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti

'Ciddi para kazanacak' Mert Başaran 'arsa alır gibi' deyip işaret etti, 'altın sigorta' vurgusu! Mevduatta düşüş için 'olası' senaryo

'Ciddi para kazanacak' Mert Başaran 'arsa alır gibi' deyip işaret etti, 'altın sigorta' vurgusu! Mevduatta düşüş için 'olası' senaryo

'Tanesi 10 TL' etiketi tartışma yarattı! Esnaftan yanıt

'Tanesi 10 TL' etiketi tartışma yarattı! Esnaftan yanıt

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.