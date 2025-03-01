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Vergi beyannamesi verme dönemi başladı!

01.03.2025 15:26
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek.

Vergi beyannamesi verme dönemi başladı!

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

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Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

2 NİSAN'A KADAR ÖDENMELİ

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

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Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı vergi
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