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Vergi borçlarına yapılandırma geldi mi? Vergi borçlarına ne zaman yapılandırma gelecek?

21.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi borçlarına yapılandırma gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak edilirken; AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının tekrardan düzenlenmesi ile beraber borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Peki vergi borçlarına yapılandırma geldi mi? Vergi borçlarına ne zaman yapılandırma gelecek? İşte detaylar...

Vergi borçlarına yapılandırma geldi mi? Vergi borçlarına ne zaman yapılandırma gelecek?

Son gelişmelere göre AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının tekrardan düzenlenmesi ile beraber borç yapılandırmasını da içermekte olan kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Peki borç yapılandırma olacak mı, vergi borçlarına yapılandırma geldi mi?

VERGİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELDİ Mİ? VERGİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlar vergi borçlarına yapılandırma gelip gelmeyeceğini merak ederken; AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Söz konusu teklifin içerisinde şu ayrıntılar bulunuyor; Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azaltmak amacıyla, istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor. Vergi borçları tekrardan yapılandırılıyor.

Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeni baştan düzenleniyor. Düzenleme ile beraber esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödememiş olan olumsuz kayıtlar ise dikkate alınmayacak.

Vergi borcu yapılandırma ekranı, başvuru sürecinde son süreç yaklaşırken vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konulardan biri olmuştu. Vergi borçlarına yönelik sene başında çalışmalar yapılmıştı. KYK, SGK, MTV, trafik para cezası, gibi pek çok vergi borcunu kapsayan yapılandırma başvuruları 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermişti.

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