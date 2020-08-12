Vergi borcu olanlar dikkat! Af ve yapılandırma için...

Pandemi yüzünden ekonominin durma noktasına gelmesi, işsizliğin artması ve diğer ekonomik faktörler sebebiyle çok sayıda vatandaş vergi borcunu ödemekte zorlanıyor. Vadesi gelen borcunu ödeyemeyen vatandaşlar ise devletten gelecek af müjdesini bekliyorlar. Ne yazık ki şu anda vergi affı ile ilgili hiçbir resmi çalışma bulunmuyor. Dolayısıyla borcu olan vatandaşların kısa vadede bir vergi affı uygulamasından faydalanamayacağını söylemek gerekiyor.

Diğer taraftan vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar yaptırımlarla karşılaşmamak için borcunu yapılandırabilir. İstisnai haller dışında her dönem uygulanan vergi borcu yapılandırması sayesinde borçlarınızı daha uygun planlar dahilinde ödeyebilir, yasal takibe girmişseniz bu durumdan kurtulabilirsiniz.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ VERGİ BORÇLARI