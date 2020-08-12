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Vergi borcu olanlar dikkat! Af ve yapılandırma için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Vergi borcu olan vatandaşlar, 2020 yılı için herhangi bir affın gündemde olup olmadığını merak ediyor. Vergi affı ve vergi yapılandırması konusunda basına son sızan detayları derledik. Bu sene vergi affı gündemde mi? Vergi borcu olan vatandaşlar için devlet ne tür kolaylıklar sunuyor, hangi şartlar altında yapılandırma imkanı tanınıyor?

Vergi borcu olanlar dikkat! Af ve yapılandırma için...

Pandemi yüzünden ekonominin durma noktasına gelmesi, işsizliğin artması ve diğer ekonomik faktörler sebebiyle çok sayıda vatandaş vergi borcunu ödemekte zorlanıyor. Vadesi gelen borcunu ödeyemeyen vatandaşlar ise devletten gelecek af müjdesini bekliyorlar. Ne yazık ki şu anda vergi affı ile ilgili hiçbir resmi çalışma bulunmuyor. Dolayısıyla borcu olan vatandaşların kısa vadede bir vergi affı uygulamasından faydalanamayacağını söylemek gerekiyor.

Diğer taraftan vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar yaptırımlarla karşılaşmamak için borcunu yapılandırabilir. İstisnai haller dışında her dönem uygulanan vergi borcu yapılandırması sayesinde borçlarınızı daha uygun planlar dahilinde ödeyebilir, yasal takibe girmişseniz bu durumdan kurtulabilirsiniz.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ VERGİ BORÇLARI

  • Vergi cezaları ile vergi cezalarına ilişkin gecikme zamları ve faiz tutarları

  • RTÜK idari para cezaları

  • Trafik idari para cezaları

  • Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na olan borçları

  • İSKİ ve ASKİ su ve atık su bedelleri

  • Emlak vergisi borcu

  • Çevre ve temizlik vergisi borcu

  • Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında kesilen para cezaları

  • Gümrük vergileri

  • Askerlik, seçim ve nüfus para cezaları

    • YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ AVANTAJLAR NELERDİR?

    Vergi borcunuzu yapılandırdığınız esnada seçeceğiniz ödeme tipine göre devlet birtakım avantajlar sunabilir. Peşin ya da taksitli ödeme seçeneklerinden birini kullanabilir, bu seçeneklere göre çeşitli indirimlerden yararlanabilirsiniz.

    Vergi borcu yapılandırması esnasında borcunu peşin ödemek isteyen bir mükellef, Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi üzerinden yapılacak yüzde 90'a varan indirimle borcunu daha kolay şartlarda ödeyebilir. Fakat ne yazık ki bu imkan taksitli ödeme yapmak isteyen vatandaşları kapsamaz.

    Eğer borcunuzu taksitle ödemek istiyorsanız ilk iki taksit ödemenizi zamanında ve tam olarak yaparsanız yüzde 50'ye varan indirimlerle tahsilat gerçekleşebilir. Dolayısıyla her koşulda devlet, vergi borcu olan vatandaşlara bazı kolaylıklar sağlıyor ve borcun bir an önce kapanması için gerekli desteği veriyor.

    Borcunuza indirim uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa ne kadarlık bir indirimden yararlanacağınız vergi dairesindeki memurlardan öğrenebilirsiniz.

    YAPILANDIRILAN VERGİ BORCU NASIL ÖDENİR?

    Yapılandırma uygulanan vergi borcunuzu ödemek için çeşitli yöntemlerden birini deneyebilirsiniz. Borcunuzu ödemek için:

    • e-Devlet,

    • Gib.gov.tr,

    • PTT şubeleri,

    • Vergi daireleri,

    • Anlaşmalı bankalar gibi seçenekleri deneyebilirsiniz.

    e-Devlet aracılığıyla borcunuzu ödemek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan “Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme” hizmetinin olduğu sayfaya T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet parolanızla giriş yaparak talimatları takip edebilir ve işlemleri tamamlayabilirsiniz.

    Kaynaklar:

    https://www.hangikredi.com/bilgi-merkezi/vergi-borcu-yapilandirma-2020/

    https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/07/08/yeni-vergi-affi-var-mi-ne-zaman-gelecek-2020-yili-vergi-borcu-affi-ve-sigorta-borclarina-yapilandirma-icin-beklenti-artti/6

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