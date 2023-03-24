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VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2023: Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, tarihi açıklandı mı? İnteraktif vergi dairesi ekranı!

24.03.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi borcu yapılandırma ile ilgili düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından vergi affı başvuru işleminin nasıl yapılacağı ve tarih bilgisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Askerlik, köprü ve otoyol cezası, idari ceza ile öğrenim kredisi gibi borçları olan vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? Vergi affı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte interaktif vergi dairesi ekranı...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2023: Vergi affı başvurusu nasıl yapılır, tarihi açıklandı mı? İnteraktif vergi dairesi ekranı!

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2023 borç yapılandırma düzenlemesi ile birlikte vergi borçları başta olmak üzere prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları da yapılandırılacak. Bilindiği üzere düzenleme 31 Aralık 2022 öncesine ait vergi borçlarını kapsamına alıyor. Borç yapılandırma düzenlemesi ile vergi borcu 48 ay taksitle ödenebilecek.

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VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vergi borcu yapılandırma için başvurular, 31 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. İlk taksit ödemelerine ilişkin süreç ise 30 Haziran’da sona erecek.

Vergi borcu yapılandırması hakkında açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, borçlar peşin ödenirse hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90’ı silineceğini söyledi.

Aydemir, idari para cezaları peşin ödendiği takdirde anaparanın da yüzde 25’i silineceğini belirtti.

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vergi affı başvurusu için başvurılar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden ya da e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek. Öte yandan işlemin vergi dairesine gelerek ya da posta yoluyla da yapılabileceği aktarıldı.

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VERGİ AFFI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi”


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