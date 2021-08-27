Vergi borcu yapılandırmada başvurular uzatıldı mı? Yapılandırma ödeme tarihi ile ilgili flaş karar!

GSS, işsizlik sigortası primleri, trafik cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük sonucunda doğan alacaklar, Bağ-Kur’luların daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyasından doğan alacaklar gibi birçok önemli borç, 7236 sayılı yapılandırma kanununun içerisine dâhil edilmişti. Yapılandırma başvurularının ardından borçlara, 36 ay taksitle ödeme imkânı getirildi.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları devam ediyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos 2021 tarihine dek başvuruda bulunması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım 2021 tarihine dek yatırması gerekiyordu. Alınan yeni kararın ardından bu süre 1 ay daha uzatıldı.

Yapılandırma kapsamında vatandaşların borçlarından faizden taksite birçok avantajla kurtulmasına olanak sağlayan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı.

Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesinde ait kesinleşmiş borçları içine alıyor.

36 AYDA ÖDEME İMKANI

Yapılandırmadan yararlananlara; borçlarını 2’şer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkânı veriliyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini seçebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih edenler, borcunu 36 ay içerisinde ödüyor.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

Yapılandırma kapsamında değerlendirilen birçok borç kalemi bulunuyor.

Bunlar şöyle sıralandı:

Genel Sağlık Sigortası primleri, Sigorta primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.



