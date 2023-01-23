Vergi Borcu Yapılandırması SON DAKİKA! Borç yapılandırması nasıl yapılır? Vergi, borç ve trafik cezaları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi borcu yapılandırması müjdesini duyurdu. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmı silinmiş olacak. Yapılandırma müjdesiyle birçok vatandaş borç yapılandırmasından faydalanacak Öte yandan yapılacak düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek. İşte Vergi, SGK, trafik cezası gibi borçları kapsayan vergi ve SGK borcu yapılandırması hakkındaki detaylar...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI MÜJDESİ DUYURULDU!

Merakla beklenen Kabine Toplantısı 23 Ocak Paazartesi günü gerçekleşti. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan borç yapılandırma müjdesini şu sözlerle duyurdu;

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz."

"Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."

"Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir."

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL OLACAK?

Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vergi yapılandırma işlemleri vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNECEK Mİ?

Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye göre yapılacak düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinmiş olacak ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

İşte Erdoğan'ın o sözleri;

"Ülkemizin kara yolu altyapısını bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.Yaklaşık 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilmesiyle ilgili sürecin hayırlı olmasını diliyorum."



