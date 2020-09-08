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Vergi cezalarında indirim imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.

Vergi cezalarında indirim imkanı

Mükelleflerin, adlarına uygulanan vergiler ve kesilen cezalar için indirim talep etme imkanı bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı.

Vergi cezalarında indirim uygulamasına ilişkin broşürde, son mevzuat değişiklikleri doğrultusunda mükelleflere yönelik çözümler yer aldı.

Buna göre, mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.

Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkan sağlanıyor. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor.

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabiliyor.

DAVA KONUSU YAPILMAMASI GEREKİYOR

Cezalarda indirim uygulamasından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçeyle başvurularak vergi ve cezaların vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Uzlaşma olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının yüzde 75'inin belirlenen sürede ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca, ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartı aranıyor.

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla davadan vazgeçilmesi halinde de cezada indirim talep edilebiliyor.

Cezalarda indirim oranları, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı oranında uygulanıyor.

Uzlaşma olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının yüzde 25'i indiriliyor.

Uzlaşma talebinde bulunan mükellefler de ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden bu talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanabiliyor.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için indirim hükümlerinden yararlanabiliyor ancak uzlaşma hükümlerinden yararlanamıyor.

CEZANIN SÜRESİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespiti halinde, bu mükellefler indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı da tekrar tahakkuk ettiriliyor.

Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen 3 aylık sürede ödeme yapılmamışsa da verilen süre normal vadeye dönüştürülüyor. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevriliyor.

İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA

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