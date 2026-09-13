Vergi denetiminde büyük mükellefler yakın takibe alındı

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, bu yıl gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını yüzde 31,3'e çıkardı. Böylece yaklaşık her 3 büyük mükelleften 1'i vergi incelemesine tabi tutulmuş oldu.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, VDK'nın vergi denetimlerinde özellikle yüksek gelir grubunda bulunan mükelleflere yönelik çalışmaları devam ediyor. Vergi incelemesinin yanı sıra izaha davet ve gözetim gibi farklı denetim yöntemleri de kullanılarak, söz konusu mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri sağlanıyor.

BÜYÜK MÜKELLEFLERDE İNCELEME ORANI YÜZDE 31,3'E ÇIKTI

VDK Başkanlığının bu yıl yürüttüğü çalışmalar sonucunda büyük ölçekli mükelleflerin yüzde 31,3'ü vergi incelemesine alındı. Bu oran, neredeyse her 3 büyük mükelleften 1'inin inceleme kapsamında bulunduğunu ortaya koydu. Geçmiş yıllarda büyük mükelleflere yönelik vergi inceleme oranı yaklaşık yüzde 11 seviyesindeydi.

Orta ölçekli mükelleflerde bu yılki inceleme oranı yüzde 7,3 olurken, küçük ölçekli mükelleflerde yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Orta ölçekli mükelleflerin denetiminde izaha davet yöntemi kullanılırken, küçük ölçekli mükelleflerde ise uyarı amacı taşıyan gözetim uygulamaları tercih ediliyor.

YÜKSEK GELİR GRUBUNDA 48,7 MİLYAR LİRALIK MATRAH ARTIŞI

VDK ayrıca yüksek gelir grubunda bulunan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini doğru şekilde vermelerini sağlamak amacıyla 2'nci Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı başlattı.

Program kapsamında mükelleflerin artırdığı matrah toplam 48,7 milyar liraya ulaştı. Gözetim kapsamına alınan ve yüksek gelir grubunda bulunduğu değerlendirilen mükellef sayısı ise 16 bin 307 olarak kayıtlara geçti. Çalışma kapsamında söz konusu mükellefler iki ayrı gruba ayrıldı.

Birinci grupta yer alan kişilerin, Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklıklarının bulunduğu belirlendi. Bu kişilerin gelir vergisi tutarlarının, risk analizi sonucunda tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı.

İkinci grupta ise herhangi bir şirkette ortaklığı bulunmamasına rağmen sergiledikleri lüks yaşam ile ödedikleri vergiler arasında uyumsuzluk bulunan kişiler yer aldı.

YAKLAŞIK 7 BİN MÜKELLEF İLK KEZ BEYANNAME VERDİ

Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemlerde hiç beyanda bulunmadığı tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümü, yürütülen gözetim çalışmasının ardından ilk kez beyanname vererek gelirlerini bildirdi.

Bu kapsamda gelir vergisi beyanındaki artış 6,7 milyar liraya ulaştı. Söz konusu kişilerin ortak olduğu şirketler tarafından yapılan vergi kesintisi matrahındaki artış 4,2 milyar lira olurken, ortak oldukları şirketlerin kurumlar vergisi matrahındaki artış ise 33,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de AA'ya yaptığı değerlendirmede, teknolojinin etkin biçimde kullanılmasıyla vergi denetim kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti.

Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi, büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi, vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır