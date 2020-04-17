FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi ödemeleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı

Vergi ödemeleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.

Vergi ödemeleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan duyuda, "30 Nisan 2020'ye kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi yer aldı.

DİĞER ERTELEMELER

Başkanlık, yeni tip koronovirüs sürecinin ardından, martta verilmesi gereken 2019 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresini 30 Nisan, şubat dönemine ait KDV beyannamelerinin verilmesi süresini ise 24 Nisan günü sonuna kadar uzatmıştı. Ayrıca mart sonunda kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve e-Defter beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan'a ertelenmişti.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu meslek mensuplarından hizmet alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme yükümlülükleri de sokağa çıkma yasağının bittiği tarihi izleyen 15. günün sonuna kadar ertelenmişti.

Mücbir sebep kapsamına dahil edilen mükelleflerin de nisan, mayıs ve haziranda vermesi gereken muhtasar ve KDV beyanları 27 Temmuz'a kadar, bunların ödemeleri ise 6'şar ay ötelenmişti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Akaryakıta büyük zam!Akaryakıta büyük zam!
Babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz! Aylık 293 TL...Babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz! Aylık 293 TL...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurumlar vergisi, vergi, ödeme,

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir

Çifte zam geliyor

Çifte zam geliyor

Altını olanlar dikkat!

Altını olanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
uzatıldı ne ya . alınmaması gereken şey uzatıldı diyorlar ayıp ayip
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin ve motorine zam

Akaryakıta büyük zam!

Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor! Eylem planı hazırlandı

Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor!

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama

Fahiş fiyat ve stokçulara 500 bin lira ceza

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.