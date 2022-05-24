FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi ödemelerinde yeni gelişme! Artık kimlik numarasıyla sorgulama yapılmayacak

Vergi ödemelerinde yeni gelişme! Artık kimlik numarasıyla sorgulama yapılmayacak

24.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak. KVKK, belediyelerin emlak vergisi ödeme, hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde yalnızca T.C. kimlik numarası ile işlem yapmasını yasaya aykırı buldu. Buna uymayan belediyelere şikayet halinde cezai yaptırım uygulunulacağı duyuruldu

Vergi ödemelerinde yeni gelişme! Artık kimlik numarasıyla sorgulama yapılmayacak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), belediyelerin emlak vergisi ödeme, hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde yalnızca T.C. kimlik numarası ile işlem yapmasını yasaya aykırı buldu. Kurul; belediyelerin vergi sorgulamalarında üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanılarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaları gerektiği, tedbir almayan belediyeler şikayet halinde cezai yaptırım uygulanacağını duyurdu.

tl11

Başkanlığını Prof. Dr. Faruk Bilir'in yaptığı toplantıya Kurul üyeleri İsmail Aydın, Tamer Aksoy, Bayram Arslan, Hasan aydın, Şaban Baba, Murat Karakaya ve Dr. Cengiz Paşaoğlu katıldı. Toplantıda, belediyelerin çevrimiçi olarak sunmuş olduğu emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme veya borç sorgulama sayfalarında yalnızca T.C. kimlik numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği yönünde çok sayıda ihbarlar değerlendirildi. Toplantıda, belediyelerin bu tür sorgulamaları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelendi. KVKK'nın oy birliği ile aldığı kararda, kişisel verilere gerekli durumlarda uzaktan erişilmesi halinde iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün uygulanması güvenliğin sağlanması gerektiği hatırlatıldı. Kişisel verilere uzaktan erişilmesi halinde 3. kişilerin kolayca ulaşamayacağı şekilde iki aşamalı sorgulama sistemi kullanılması gerekli olduğu vurgulandı. Kararda şu cümlelere yer verildi;

"Kişinin T.C. kimlik numarasının yanı sıra kişiye özel oluşturulmuş şifre ya da kişinin daha önce bildirmiş olduğu telefon numarasına iletilen SMS kodu ile erişim sağlanan sistemler iki kademeli doğrulama olarak kabul edilmektedir. Kişilerin bilgilerine kolayca erişilmesi riskini barındıran tek kademe doğrulama sistemlerinin yerine bu riski önemli ölçüde azaltacak ya da ortadan kaldıracak iki faktörlü doğrulama yöntemleriyle sorgulamaların uygulamaya konulması önem arz etmektedir. T.C. kimlik no, ad soyad, vergi no, sicil no gibi verilerle sorgulama yerine kişiye özel oluşturulmuş SMS ya da e-postaya iletilen şifre gibi bir sistemle gerçekleştirilmesi daha uygundur. İkincil düzeyde kişiye ait başkalarının da erişebileceği telefon no, doğum tarihi, anne baba adı, sicil no gibi bilgiler yerine sadece kişiye özel olarak belirlenecek ve sadece ilgili kişinin erişebileceği verilerin istendiği sistemler ya da üyelik sistemi ile söz konusu hizmetlerin sunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında; belediyelerin emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanmak sureti ile Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiğine karar verilmiştir. Söz konusu önlemleri almayan belediyeler hakkında iletilecek şikayet/ihbarlar doğrultusunda ilgili belediye hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası mayıs ayı toplantısı ne zaman?Merkez Bankası mayıs ayı toplantısı ne zaman?
İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…
Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Emlak vergisinde son 8 gün

Emlak vergisinde son 8 gün

Emeklilik yaşınızı EYT olmadan düşürebilirsiniz!

Emeklilik yaşınızı EYT olmadan düşürebilirsiniz!

Dolar kurunda 'tahvil' düşüşü kısa sürdü!

Dolar kurunda 'tahvil' düşüşü kısa sürdü!

Gıda enflasyonunda dikkat çeken rakam!

Gıda enflasyonunda dikkat çeken rakam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.