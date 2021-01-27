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Vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi 2021... Gelir vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2021 09:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı faaliyetlerine ara verilen birçok işletmenin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Peki hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi? Gelir, stopaj ve KDV beyannameleri ne zaman verilecek? işte merak edilen vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi...

Vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi 2021... Gelir vergisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelendi?

Vatandaşların gündeminde hangi işletmelerin gelir vergisi ödeme günü ertelendi sorusu yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklamaya göre birçok işletmenin vergi ödemesi ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler nedeniyle "Geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurulması kararlaştırılan iş yerlerinin olduğu sektörlerdeki mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "mücbir sebep" hükümlerinden faydalandırılacak." denildi. Peki ertelenen gelir vergisi ne zaman ödenecek? Bakan Elvan'ın açıkladığı vergi ödemesi ertelenen işletmeler listesi 2021 haberimizde...

RESMİ GAZETE'DE VERGİ ERTELEMESİ KARARI YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

Söz konusu ana faaliyet alanlarının tespitinde, bugün itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.

ERTELENEN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yapılan açıklamanın ardından vergi ödemesi hangi tarihe kadar ertelendi merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan habere göre, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendiği açıklandı. Resmi ertelenen gelir vergisi ödeme tarihi hakkında Gazete'de şu ifadeler kullanıldı;

"Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere ilişkin kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları" ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendi."

ERTELENEN VERGİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Güncel vergi ödeme tarihleri 2021 araştırması yapan işletme sahipleri ertelenen gelir, stopaj ve KDV beyannameleri ne zaman ödenecek merak ediyor. Peki gelir, stopaj ve KDV beyannameleri ne zaman ödenecek? Resmi Gazete'de vergi ödeme tarihleri olarak şu bilgi yer aldı;

"Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere, bunların verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin KDV beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacak.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacak." denildi.

HANGİ İŞLETMELER VERGİ ÖDEMESİNİ ERTELEYEBİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada hangi işletmelerin vergi ödemesi ertelenecek sorusunu da cevaplamış oldu. Gelir, stopaj ve KDV beyannamesi ertelenen işletmeler listesi şöyle;

Sinema salonu,
Kahvehane,
Kıraathane,
Kır bahçesi,
İnternet kafe,
Elektronik oyun salonu,
Bilardo salonu,
Lokal,
Çay bahçesi,
Halı saha,
Yüzme havuzu,
Hamam,
Sauna,
Lunapark

Faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık.

BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik.

Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık."

Kaynak: AA


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