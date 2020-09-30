FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi oranlarıyla ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi oranlarıyla ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2020 08:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Vergi oranlarıyla ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı.

TL MEVDUATLARI

Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.

KAR PAYLARI

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak.

Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı.

Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak.

Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Gümüş fiyatları tekrar hareketlendi!Gümüş fiyatları tekrar hareketlendi!
Altın geri adım attı!Altın geri adım attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Altın aniden düşmeye başladı!
Altın aniden düşmeye başladı!
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'a altın rezervi müjdesi! Bu köyün taşı toprağı altın
Erzurum'a altın rezervi müjdesi! Bu köyün taşı toprağı altın
Benzine 11 kuruş zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Aylık 30 bin lira kazandığı emlak sektörünü bırakıp, sirkeci oldu
Ayda 30 bin lira kazandığı işi bıraktı! Yeni işi şaşırttı
TYP kura sonuçlarından sonra Ekim ayında işe başlanacak.. MEB 2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları!
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
Altın düşüşte... Gram altın ne kadar? 30 Eylül 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum!
Altın aniden düşmeye başladı!
Gümüş fiyatları hareketlendi... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (30 Eylül 2020 Çarşamba) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş fiyatları tekrar hareketlendi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.