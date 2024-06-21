Vergi paketinden şirketler için de düzenleme çıktı! Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde yeni dönem! Bundan sonra...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Vergi paketinde bir düzenlemede şirket işlemleri için geldi. KDV vurgunun önüne geçmek için Şirketlerin birleşme, devir ve bölünme işlemleri, KDV indirimleri incelemesine tabi tutulacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, KDV ödemesi çıkan şirketler, hiçbir faaliyeti bulunmadığı halde KDV indirimi hakkı olan ya da KDV devir hakkı bulunan şirketlerle, birleşme işlemi yaparak, söz konusu KDV’yi devlete ödemiyordu. Bu durum IMF raporuna da yansımıştı.

KDV İNCELEMESİ YAPILACAK

Maliye, önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacak olan torba yasa teklifine, birleşme, devir ve bölünme işlemleri dolayısıyla KDV indiriminin vergi incelemesi ile yapılmasına ilişkin bir madde ekledi.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, bu işlemler nedeniyle devralınan şirketlerin devreden KDV’leri, zamanaşımına bağlı olmaksızın yapılacak olan vergi incelemesi sonucuna göre birleşen, devralan ve bölünme sonucu ortaya çıkan yeni şirketler tarafından indirilebilecek. Bu düzenleme, sahte fatura ile etkin mücadele için yapılan önemli düzenlemelerden arasında yer alıyor.





