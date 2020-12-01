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Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması ile ilgili önemli uyarı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen vergi yapılandırması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte vergi yapılandırması ile ilgili önemli gelişmeler ve tüm detaylar...

Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması ile ilgili önemli uyarı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Vergi yapılandırması ile ilgili başvuru tarihinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalar da geliyor. Peki, vergi yapılandırması ne zaman yapılacak? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler...

VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor.

Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?

Vergi borcu yapılandırması başvurusu için vatandaşların kısa bir süresi kaldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi. Daha önceki yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit olunduğunun altını çizen Kumdakcı, şunları aktardı:

"Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle mükelleflerin vakit kaybetmeden başvurularını yapması doğru bir adım olur. Vergi borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyorlar."

Kumdakcı vergi yapılandırması ödeme süreciyle ilgili de bilgi verdi. Kumdakcı; "Sosyal Sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, yine elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, Tarım Kredi Koop. vb.) örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemesi gerekiyor." dedi.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulandı. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

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VERGİ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.

Vatandaşlar, yapılandırma için internet vergi dairesini (https://ivd.gib.gov.tr/) kullanacak. İşlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekiyor. İlgili ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.

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