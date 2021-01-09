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Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2021 10:58 | Son Güncelleme

Vatandaşların bir süredir beklediği vergi yapılandırması başvuru süreci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi vatandaşlar tarafından vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Meclisteki görüşmelerin ardından vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Kasım 2020 itibarıyla başladı. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? İşte vergi yapılandırma başvurusu 2021

Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, son gün ne zaman?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Vergi yapılandırması ile ilgili başvuru tarihinin açıklanmasının ardından başvuru tarihinin bitmesine kısa bir süre kala önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, vergi yapılandırması ne zaman yapılacak? Vergi yapılandırması uzatıldı mı? Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler...

VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ

31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek başvuru sürecine bir gün kala konuyla ilgili önemli bir karar alındı. Bir süredir başvuru işlemlerini tamamlayamamış olan vatandaşlar tarafından başvuruların uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Aynı şekilde ilk ödeme tarihinde de bir esneklik olup olmayacağı araştırılıyordu. Son olarak vatandaşları sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. Vergi yapılandırma başvurusu son tarih belli oldu.

VERGİ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Yaşanan son gelişmeye göre; vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksidin ödenme süresi bir ay uzatıldı.

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VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI DEVAM EDİYOR MU?

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber vatandaşların başvuru sürecinin devam etmesi yönündeki beklentileri karşılanmış oldu. Böylece vatandaşlar 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla 1 ay süreyle daha başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma süreci başvuruları, önceki karara göre fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar için 31 Aralık 2020 tarihinde bitiyordu. Bu tarihe kadar vatandaşların ilgili kuruma başvuru yapması bekleniyordu. Fakat son karar ile bu süre uzatıldı. Bu göre 31 Aralık 2020 tarihinden sonraki 1 aylık başvuru sürecinin ardından yapılandırma başvuruları bitecek. Aynı zamanda ilk taksidin ödenme süresi de 1 ay uzatılmış oldu.

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VERGİ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.

Vatandaşlar, yapılandırma için internet vergi dairesini (https://ivd.gib.gov.tr/) kullanacak. İşlemleri gerçekleştirebilmek için ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekiyor. İlgili ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren belirtilen tarihe kadar müracaat etmesi gerekiyor ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yapılandırma kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabiliyor. Peşin olarak borç ödemek isteyen vatandaşlara ise indirim sağlanıyor.

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VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON DURUM

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırıldı. AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor. Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 28 Aralık 2020 tarihine kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırılmış oldu.

Mükellefler, 28 Aralık 2020 tarihine kadar 1 milyar 280 milyon lira ödeme yaptı. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor. Söz konusu kanunla birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor. Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak ilk ödeme tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor. Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresinde kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor. Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulamasıyla yapılabiliyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda, haklarını kaybetmemeleri için ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.

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