FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi yapılandırması ne zaman? Vergi yapılandırma affı 2020! Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor?

Vergi yapılandırması ne zaman? Vergi yapılandırma affı 2020! Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen vergi yapılandırması ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırma süreciyle ilgili açıklama yapmıştı. Şimdi vergi yapılandırması ne zaman olacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak? İşte vergi yapılandırma affı 2020 son dakika

Vergi yapılandırması ne zaman? Vergi yapılandırma affı 2020! Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Peki, vergi yapılandırması gelecek mi? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler...

VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifiyle 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini belirtmişti. Mehmet Muş, çok sayıda vatandaşın uzun süredir beklediği vergi yapılandırma teklifine ilişkin geniş bir yapılandırma teklifi verileceğini ve 18 taksit imkanı getirileceğini söylemişti. Bir süredir çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı vergi yapılandırma var mı sorusuna yanıt olabilecek açıklamaların ardından vergi affı ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği de merak edilmeye başlanmıştı.

KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... 2020 KYK borcu affı faizler siliniyor! KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma hesaplama!KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... 2020 KYK borcu affı faizler siliniyor! KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma hesaplama!

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?

Vergi yapılandırması meclisten geçti mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili teklif konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Mehmet Muş’un TBMM’de yaptığı açıklamada vermiş olduğu bilgilere göre; vergi borcu yapılandırma süreci verginin yanı sıra SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da içinde olduğu çok sayıda borcu kapsayacak. Şubat 2021 itibarıyla başlayacak olan ödemeler kapsamında 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma fırsatı sunulacak.

Yasa çıktıktan sonra yıl sonuna kadar müracaat yapılabilecek. Vergi yapılandırması ödeme süreciyle alakalı da önemli bilgilerin verildiği açıklamanın ardından yapılandırmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yasanın çıkacağı tarih beklenmeye başlandı. Yasa çıktıktan sonra vatandaşlar müracaatlarını yapabilecek.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifindeki maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan sağlanıyor. Borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için de indirim olanağı tanınıyor.

Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da getirilecek bu vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, kanunun çıktığı tarih itibarıyla sene sonuna dek müracaat etmesi gerekiyor. Vatandaşlara maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler de iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması halinde, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleşecek. Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Bunlara ek olarak il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

VERGİ BORCU AFFI 2020 SON DAKİKA

TBMM Genel Kurulunda, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştüHamsinin fiyatı yarı yarıya düştü
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ücreti kargo firması ödeyecek!İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ücreti kargo firması ödeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Seyahat süresi 39 dakika kısalıyor!
Seyahat süresi 39 dakika kısalıyor!
İstanbul Valiliği'nden 'mesai saati' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden 'mesai saati' açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları yapılacak
PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum’da konuta talep yüzde 34 arttı
Bodrum’da konuta yoğun talep
Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü
Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü
İşte altının son fiyatı... 7 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte gram altının fiyatı! Bu hafta altın kazandırdı!
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı! Yerine Naci Ağbal atandı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'mesai saati' açıklaması
Çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Yükseliş sürüyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.