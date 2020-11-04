Vergi yapılandırması nedir? Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi yapılandırma affı 2020!

Vatandaşlar uzun zamandır vergi yapılandırması ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. Vergi yapılandırmasında son durum vatandaşların en merak ettiği konular içerisinde yer alıyordu. Vergi yapılandırmasında son dakika gelişmelerine ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Peki vergi yapılandırması gelecek mi? İşte detaylar...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI GELECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak yasa teklifi verildiğini açıkladı. Yasa teklifi kapsamında 500 milyar büyüklüğünde geniş bir yapılandırma planın devreye sokulmasına hazırlanılıyor. Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği vergi yapılandırma teklifinin aynı zamanda ödeme için 18 ay taksit imkanı da sunulacağını söyledi. Açıklamanın sonrasında vergi yapılandırma sürecine yakından takip edilmeye başlandı.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?

Vergi yapılandırması yasa teklifinin sonrasında gelişmeler yakın markaja alındı. Vergi borcu yapılandırmasını bekleyenler, hangi borçların yapılandırılacağını da merak etmeye başladı. Başkanvekili Muş’un açıklamasında SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da içinde olduğu çok sayıda borca yapılandırma yapılabilecek. Şubat 2021’de itibaren başlayan ödemeler kapsamında 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme yapılandırma fırsatı sunulacak. Vergi borcunun yapılandırmasına yönelik yasanın çıkmasından sonra yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.