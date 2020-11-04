Vergi yapılandırması nedir? Vergi borcu yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi yapılandırma affı 2020!

Vatandaşlar uzun zamandır vergi yapılandırması ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. Vergi yapılandırmasında son durum vatandaşların en merak ettiği konular içerisinde yer alıyordu. Vergi yapılandırmasında son dakika gelişmelerine ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Peki vergi yapılandırması gelecek mi? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak yasa teklifi verildiğini açıkladı. Yasa teklifi kapsamında 500 milyar büyüklüğünde geniş bir yapılandırma planın devreye sokulmasına hazırlanılıyor. Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği vergi yapılandırma teklifinin aynı zamanda ödeme için 18 ay taksit imkanı da sunulacağını söyledi. Açıklamanın sonrasında vergi yapılandırma sürecine yakından takip edilmeye başlandı.
Vergi yapılandırması yasa teklifinin sonrasında gelişmeler yakın markaja alındı. Vergi borcu yapılandırmasını bekleyenler, hangi borçların yapılandırılacağını da merak etmeye başladı. Başkanvekili Muş’un açıklamasında SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da içinde olduğu çok sayıda borca yapılandırma yapılabilecek. Şubat 2021’de itibaren başlayan ödemeler kapsamında 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme yapılandırma fırsatı sunulacak. Vergi borcunun yapılandırmasına yönelik yasanın çıkmasından sonra yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.
Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını geçtiğimiz aylarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifindeki maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan sağlanıyor. Borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için de indirim olanağı tanınıyor.
Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, kanunun çıktığı tarih itibariyle sene sonuna dek başvuru yapılması gerekiyor. Vatandaşlara maksimum 18 taksit yapılacak ve taksitler de iki ayda bir ödenecek. İlk taksit ödemesinin Ocak 2021’de başlaması ön görülüyor.
Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da getirilecek bu vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.
Sosyal Güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Bunlara ek olarak il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de dahil olabilecek. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmanın içerisinde bulunacak.
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