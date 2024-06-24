Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları artıyor

Akaryakıt fiyatlarındaki son günlerde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakın takibe alırken, bir zam haberi daha geldi. Alınan bilgilere göre, yarından itibaren benzin ve motorine zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM

24 Haziran Pazartesi gecesi itibarıyla benzin ve motorine brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle zam var.

24 Haziran bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 TL motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 39,75 TL

Motorin litre fiyatı: 40,23 TL

LPG 19,30 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 39,84 TL

Motorin litre fiyatı: 40,29 TL

LPG 19,78 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41 TL

Motorin litre fiyatı: 41,26 TL

LPG fiyatı: 19,76 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,63 TL

Motorin litre fiyatı: 44,70 TL

LPG litre fiyatı: 19,36 TL







