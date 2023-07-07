Vergi zammıyla akaryakıt fiyatları da değişiyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatındaki artış...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıtta zam olacak mı? Çok sayıda araç sürücüsü, akaryakıt fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranlarındaki artış benzin ve motorin fiyatları üzerinde de etkili olacak. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasıyla akaryakıtta zam görülecek.

BENZİN FİYATINDA ARTIŞ

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; güncel fiyatlarla KDV'deki 2 puanlık artış benzinde yaklaşık 41 kuruşluk zamma neden olacak. İstanbul'da 26.20 lira olan benzinin litre fiyatı bu artışla beraber 26.61 liraya yükselecek.

MOTORİN FİYATINDA ARTIŞ

KDV'deki yüzde 2'lik artış motorin fiyatlarını da etkileyecek ve 38 kuruşluk bir artış yaşanacak. İstanbul'da litresi 24.79 lira olan motorinin fiyatı 25.17 liraya çıkacak.

Öte yandan torba kanun teklifi ile akaryakıttaki ÖTV miktarı da yükselecek. Bugünkü fiyatlarla zam miktarı benzinde 82, motorinde ise 76 kuruşu bulacak. Söz konusu karar gelecek haftadan itibaren geçerli olacak.

ÖTV'DE ZAM YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Diğer yandan torba kanun teklifinde akaryakıtta uygulanan maktu ÖTV'ye 6 aylık Yi-ÜFE oranında zam yapılması öngörülüyor.

TÜİK verilerine 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 14.82 oldu. Şu anda benzinden 2.53 lira motorinden ise 2.06 lira ÖTV alınırken ÖTV oranları, teklif kabul edilirse benzinde 2.90 lira, motorinde 2.365 liraya yükselecek.

Yüzde 20'lik KDV akaryakıt fiyatlarına ÖTV eklenmesinden sonra uygulanıyor. Bu nedenle, bugünkü fiyatlarla çifte vergi artışı sonrası benzinin litre fiyatı 27.05 liraya yükselecek. Dolayısıyla toplam zam 82 kuruşu bulacak. Motorin fiyatı ise ÖTV'de öngörülen artışın ardından 25.57 liraya çıkacak. ÖTV ve KDV'deki artış bugünkü fiyatlarla 76 kuruş zam şeklinde yansıyacak.

