Vergide yeni dönem başlıyor! Ev sahipleri, şirketler... Dikkat çeken bir milyon 900 bin lira detayı

Ev sahiplerinin, otomobil kiralayan şirketlerin ve youtuber'ların yeni yılda ödeyecekleri vergiler değişti. Ev sahipleri kira gelirlerini bir sonraki yıl beyan ediyor ve vergisini de ona göre ödüyor. Geçtiğimiz yıl kira geliri 9 bin 500 lirayı aşanlar mart ayında beyanname vermek zorunda. 2023 yılı için ise bu sınır 21 bin lira oldu. Yani 5 bin liraya kiraya verilen bir evden ev sahibi yıllık 60 bin lira gelir elde ediyor. Bunun 21 bin lirası istisna olacak. Kalan 39 bin lira için beyanname verilecek.

ARAÇ KİRALAYAN ŞİRKETLER DİKKAT

Kanal D'de yer alan habere göre araç kiralayan şirketler için de değişiklik var. Şirketler, otomobil kiralama bedelinin 17 bin lirasını giderek olarak gösterebilecek.

YOUTUBER'LAR İÇİN DE VERGİDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Youtuber'ların geçtiğimiz yılki kazançlarının 880 bin lirası gelir vergisinden istisnaydı. O tutar, 2023 yılı için bir milyon 900 bin lira oldu.

