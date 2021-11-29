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Vergisiz asgari ücret! Maaşlar nasıl belirleniyor? İşte hesaplama

29.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi 2022 yılı başında maaşlarına gelecek zam oranı ile birlikte vergilendirme konusunun neticesini de merakla bekliyor. 1 Aralık’ta başlayacak olan asgari ücret çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken başlıklar şöyle…

Vergisiz asgari ücret! Maaşlar nasıl belirleniyor? İşte hesaplama

Milyonlarca işçi, asgari ücrete yapılacak zam oranı için gözünü kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Zammın yanında vergi düzenlemesi de epey merak ediliyor. Çünkü asgari ücretliler zam oranı yüzde 30 da olsa yüksek vergiler nedeniyle geçinemeyeceklerini belirtmişlerdi. İşte asgari ücret zammı ve vergilendirmedeki son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz senelerde enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyreden asgari ücretin bu yıl da benzer şekilde düzenleneceği düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirterek, yeni yıl gelmeden konunun çözüme kavuşturulacağını duyurmuştu. Çalışanlar zam oranı kadar, gelecek vergi düzenlemesini de merak ediyor. Asgari ücrete yönelik düzenlenen anket çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

VERGİLERİN SAYILARININ DÜŞÜRÜLMESİ GÜNDEMDE

Türk-İş işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 3 bin 903 TL olarak hesaplandığını belirti. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten 751 TL’lik vergi kesintisi alınmaması veya vergilerin sayısının düşürülmesi tartışılıyor.

2021 YILINDA VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL OLURDU?

Asgari Ücret 3.577,50
Sgk Primi %14 500,85
İşsizlik sig. Primi %1 35,78
Gelir Vergisi %15 187,82
Asgari Geçim indirimi 268,31
Damga Vergisi %0,759 27,15
Kesintiler Toplamı 751,60
Net Asgari Ücret 2.825,90
2021 Vergisiz Net Asgari Ücretin Hesabı
Asgari Ücret 3.577,50
Sgk Primi %14 500,85
İşsizlik sig. primi %1 35,78
Kesintiler Toplamı 536,63
Net Asgari Ücret 3.040,87

2022’DE ASGARİ ÜCRET YÜZDE 25 VE VERGİSİZ OLURSA MİKTAR NE KADAR OLUR?

Brüt asgari ücret 4.471,88
SGK primi %14 626,06
Işsizlik sg. %1 44,72
Gelir vergisi %15 570,16
AGI 335,38
Damga V. 33,93
Net asgari ücret 3.532,39

Vergisiz ücret
Brüt asgari ücret 4.471,88
SGK primi %14 626,06
Işsizlik sig. %1 44,72
Kesintiler toplamı 670,78
Net asgari ücret 3.801,10


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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