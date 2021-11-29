Vergisiz asgari ücret! Maaşlar nasıl belirleniyor? İşte hesaplama

Milyonlarca işçi, asgari ücrete yapılacak zam oranı için gözünü kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Zammın yanında vergi düzenlemesi de epey merak ediliyor. Çünkü asgari ücretliler zam oranı yüzde 30 da olsa yüksek vergiler nedeniyle geçinemeyeceklerini belirtmişlerdi. İşte asgari ücret zammı ve vergilendirmedeki son gelişmeler…
Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz senelerde enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyreden asgari ücretin bu yıl da benzer şekilde düzenleneceği düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirterek, yeni yıl gelmeden konunun çözüme kavuşturulacağını duyurmuştu. Çalışanlar zam oranı kadar, gelecek vergi düzenlemesini de merak ediyor. Asgari ücrete yönelik düzenlenen anket çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.
Türk-İş işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 3 bin 903 TL olarak hesaplandığını belirti. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten 751 TL’lik vergi kesintisi alınmaması veya vergilerin sayısının düşürülmesi tartışılıyor.
Asgari Ücret 3.577,50
Sgk Primi %14 500,85
İşsizlik sig. Primi %1 35,78
Gelir Vergisi %15 187,82
Asgari Geçim indirimi 268,31
Damga Vergisi %0,759 27,15
Kesintiler Toplamı 751,60
Net Asgari Ücret 2.825,90
2021 Vergisiz Net Asgari Ücretin Hesabı
Asgari Ücret 3.577,50
Sgk Primi %14 500,85
İşsizlik sig. primi %1 35,78
Kesintiler Toplamı 536,63
Net Asgari Ücret 3.040,87
Brüt asgari ücret 4.471,88
SGK primi %14 626,06
Işsizlik sg. %1 44,72
Gelir vergisi %15 570,16
AGI 335,38
Damga V. 33,93
Net asgari ücret 3.532,39
Vergisiz ücret
Brüt asgari ücret 4.471,88
SGK primi %14 626,06
Işsizlik sig. %1 44,72
Kesintiler toplamı 670,78
Net asgari ücret 3.801,10
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