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Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar, vergisiz bilgisayar kaç TL? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fiyatları!

12.04.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergisiz cep telefonu fiyatları ve bilgisayar fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerinden biri de üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak koşuluyla vergisiz cep telefonu ve bilgisayar oldu. Peki, Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar, vergisiz bilgisayar kaç TL?

Vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar, vergisiz bilgisayar kaç TL? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fiyatları!

Vergisiz cep telefonu fiyatları ve bilgisayar fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Konuya dair detaylar merak konusu olurken birçok kişi de internette inceleme yapıyor. İşte, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fiyatları...

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ NE KADAR?

Cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Üç farklı KDV oranı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; standart oran, indirimli oran, süper indirimli orandır.

Buna göre; standart oran yüzde 18, indirimli oran yüzde 8, süper indirimli oran yüzde 1’dir.

Söz konusu mevzuata göre yüzde 8 ve yüzde 1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte bunun dışındaki mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranına tabi olmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan yüzde 18 KDV’ye olarak uygulanmaktadır.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR MI VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

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