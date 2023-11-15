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Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9.500 TL üst sınırı olan vergisiz telefon satışına dair merak edilenler

15.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Üniversite öğrencilerine cep telefonu, bilgisayar ve internet desteğine ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; cep telefonun vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmamalı; başvuru yapacak üniversite öğrencisinin ise 26 yaşına girmemiş olması gerekiyor. İşte vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili merak edilenler...

Vergisiz cep telefonundan kimler yararlanacak? İşte 9.500 TL üst sınırı olan vergisiz telefon satışına dair merak edilenler

Vergisiz cep telefonu şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile netleşti. Yayımlanan bilgilere göre 26 yaşına girmemiş ,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açıköğretim programları dışında bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru destekten faydalanmak için başvuru yapabilecek. Vergisiz cep telefonunda cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlığın talep ettiği diğer bilgi ve evrakların sisteme aktarılması, aynı zamanda başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapılması gerekiyor.

vergisiz telefon

VERGİSİZ CEP TELEFON ŞARTLARI!

Vergisiz telefon şartları geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile belli oldu. Kişinin satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

vergisiz telefon

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek. Ayrıca cihaz 2. el değil 0 olacak.

Telefon ya da bilgisayara ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

TELEFON VE BİLGİSAYAR İÇİN NE KADAR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek.

BAKANLIK ÖĞRENCİNİN IBAN NUMARASINA AKTARACAK

Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

vergisiz telefon

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapacaklar.

Kimlik doğrulaması sonrası; kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi gerekiyor.

Başvurunun kabulü halinde cep telefonunun nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Konuya dair bilgilendirme sistem üzerinden gerçekleştirilecek..

vergisiz telefon

İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

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