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VERGİSİZ iPHONE FİYATLARI 2023: Akıllı telefonlarda ÖTV indirimi ne zaman? 25 yaş altı öğrenciler için vergisiz iPhone fiyatları

06.06.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergisiz iPhone fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklaması sebebiyle internette araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini ifade etmişti. Peki, iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

VERGİSİZ iPHONE FİYATLARI 2023: Akıllı telefonlarda ÖTV indirimi ne zaman? 25 yaş altı öğrenciler için vergisiz iPhone fiyatları

Vergisiz iPhone fiyatları 6 Haziran 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon indiriminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Birçok kişi Apple tarafından açıklanan güncel fiyatlar ile vergisiz iPhone 14 Pro, Pro Max telefonlarının ne kadar olacağını kıyaslamak için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte iPhone'ların vergisiz fiyatları...

K1

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023

iPhone SE 64 GB

iPhone SE 64 GB fiyatı:19 bin 499 lira
iPhone SE 64 GB vergisiz fiyatı: 8 bin 660 lira
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 87 lira
TRT bandrolü (yüzde 10): 866 lira
ÖTV (yüzde 50): 4 bin 806 lira
KDV (yüzde 18): 2 bin 595 lira
Toplam vergi (yüzde 96.65): 8 bin 355 lira
iPhone SE 64 GB ÖTV'siz fiyatı: 11 bin 328 lira

K2

iPhone 12 64 GB

iPhone 12 64 GB fiyatı:28 bin 999 lira
iPhone 12 64 GB vergisiz fiyatı: 12 bin 722 lira
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 128 lira
TRT bandrolü (yüzde 10): 1272 lira
ÖTV (yüzde 50): 7 bin 61 lira
KDV (yüzde 18): 3 bin 813 lira
Toplam vergi (yüzde 96.65): 12 bin 273 lira
iPhone 12 64 GB ÖTV'siz fiyatı: 16 bin 666 lira

K3

iPhone 13 mini 64 GB

iPhone 13 mini 64 GB fiyatı: 28 bin 799 lira
iPhone 13 mini 64 GB vergisiz fiyatı: 12 bin 722 lira
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 128 lira
TRT bandrolü (yüzde 10): 1272 lira
ÖTV (yüzde 50): 7 bin 61 lira
KDV (yüzde 18): 3 bin 813 lira
Toplam vergi (yüzde 96.65): 12 bin 273 lira
iPhone 13 mini 64 GB ÖTV'siz fiyatı: 16 bin 666 lira

K4

iPhone 13 128 GB

iPhone 13 128 GB fiyatı: 31 bin 999 lira
iPhone 13 128 GB vergisiz fiyatı:14 bin 255 lira
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 143 lira
TRT bandrolü (yüzde 10): 1426 lira
ÖTV (yüzde 50): 7 bin 912 lira
KDV (yüzde 18): 4 bin 272 lira
Toplam vergi (yüzde 96.65): 13 bin 752 lira
iPhone 13 128 GB ÖTV'siz fiyatı: 18 bin 663 lira

K5

iPhone 14/14 Pro 128 GB

iPhone 14/14 Pro 128 GB fiyatı: 37 BİN 999 lira
iPhone 14/14 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 21 BİN 383 lira
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 lira
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 BİN 138 lira
ÖTV (YÜZDE 50) 11 BİN 867 lira
KDV (YÜZDE 18) 6 BİN 408 lira
Toplam vergi (yüzde 96,65) 20 BİN 628 lira
iPhone 14/14 Pro 128 GB ÖTV'siz fiyatı; 27 BİN 996 lira

89

iPhone 14 Pro Max 128 GB

iPhone 14 Pro Max 128 GB fiyatı: 41 bin 999 lira
iPhone 14 Pro Max 128 GB vergisiz fiyatı: 23 bin 414 lira
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 234 lira
TRT bandrolü (yüzde 10): 2 bin 341 lira
ÖTV (yüzde 50): 12 bin 995 lira
KDV (yüzde 18): 7 bin 17 lira
Toplam vergi (yüzde 96.65): 22 bin 587 lira
iPhone 14 Pro Max 128 GB ÖTV'siz fiyatı: 30 bin 665 lira

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ BİLGİSAYAR VE TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz"

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Fakat konuyla ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Tarih belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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