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VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023: Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman, ÖTV ve KDV'siz kimler alabilir, hangi modellerde geçerli?

22.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciye vergisiz telefon satışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi gençlerin telefon ve bilgisayar satın alımlarında bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağı açıklanmıştı. Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu. Peki, 2023 Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman?Öğrenciye vergisiz telefon şartları neler, hangi modellerde geçerli?

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023: Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman, ÖTV ve KDV'siz kimler alabilir, hangi modellerde geçerli?

Vergisiz telefon şartları, ve yaş sınırı ile kapsama giren cep telefonu modelleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi gençlerin telefon ve bilgisayar satın alımlarında bir kereye mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının açıklanması sonrası başlayan çalışmalar devam ediyor. Öğrenciye vergisiz telefon satışı konusunda yeni bir açıklama geldi.

telefon ekranı

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." ifadelerine yer vermişti.

Konuya ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Söz konusu kampanya kapsamında öğrencilerin, bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'den muaf olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaat olarak açıkladığı ÖTV’siz cep telefonu için çalışmaların en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verildi.

vergisizi telefon satışı

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenciye vergisiz telefondan üniversite öğrencileri 1 kereye mahsuz olmak üzere faydalanabilecekler.

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VERGİSİZ CEP TELEFONU FİYATLARI

Öğrenciye vergisiz telefon şartlarına ilişkin konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, detayları CNN Türk’te anlattı.

İşte Yılmaz'ın o açıklaması:

“Hangi ürünlere verilecek. Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB’a kadar ücretsiz internet vaadi var. Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV’si 1216 TL, Kültür Bakanlığı’na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL’lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL’ye düşmüş olacak. Farklı bir örnekte 41 bin TL’lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL’lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL’ye, 73 bin TL’lik bir telefonun 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL’lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL’ye geliyor. Gençlerimize üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümünde olanlara bir defaya mahsus verilecek. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bundan faydalanamayacak. Yüzde 25-40-50 oranında ÖTV kesiliyor. Vergisiz telefon tablet denildiği için burada ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrolü vergi olarak tabir ediliyor. Bugün netleşecek. Ekimde Meclis açılınca kanun taslağı ile birlikte netleşmiş olacak.”

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VERGİSİZ TELEFON KİMLER ALABİLİR?

Öte yandan Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili son durumu paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiyi aktaran Acet, yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını yıl sonuna kadar çalışmanın yapılacağını ifade etti.

İşte o açıklama:

"Üniversiteli gençlere vergisiz telefon/bilgisayar vaadiyle alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından aldığım bilgiyi aktarıyorum.

Şöyle şartlar olacak, böyle şartlar olacak gibisinden ortalıkta dolaşan haberlerin tümü yalan. Henüz çerçevesi oluşmuş bir çalışma yok. Yıl sonuna kadar bir çalışmanın yapılması düşünülüyor."

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